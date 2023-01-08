Январь, 08 в 15:08

Высокопоставленные политики Великобритании из разных политических кругов в совместном заявлении поддержали требование о создании специального трибунала для расследования действий России в связи с преступлением агрессии против Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечено, что лидер лейбористов Кейр Стармер, бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, бывший министр иностранных дел Дэвид Оуэн и бывший лидер партии Тори Иен Дункан Смит заявили, что трибунал должен быть создан для рассмотрения “очевидно незаконной войны” на тех же принципах, которыми руководствовались союзники, встретившись в 1941 году, чтобы заложить основу для Нюрнбергского суда над нацистскими лидерами.

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— Прошло 10 месяцев с тех пор, как Россия при поддержке Беларуси начала одно из самых больших наземных вторжений в Европу со времен Второй мировой войны. С тех пор тысячи украинских гражданских лиц были убиты или ранены, 8 млн были вынуждены покинуть свои дома, а около 8 млн стали беженцами. Гражданская инфраструктура и экономические активы на десятки миллиардов были уничтожены или ограблены, а незаменимые памятники культуры превратились в руины, — говорится в заявлении.

По словам сторонников создания трибунала, он должен усилить давление на Россию и российского диктатора Владимира Путина. Это будет предотвращать поездки высокопоставленных российских чиновников из-за страха перед арестом, продемонстрирует солидарность с Украиной и отправит сигнал международному сообществу о том, что агрессия не останется безнаказанной.

– Если эти акты агрессии будут доказаны в суде, они могут представлять собой то, что на Нюрнбергском процессе было названо “высшим международным преступлением”. Ведь именно из преступления агрессии часто вытекает большинство других международных преступлений – военные преступления, преступления против человечности и геноцид, – говорится в сообщении.

Заявление было составлено бывшим премьер-министром Гордоном Брауном и Филиппом Сэндсом, профессором права, первым выдвинувшим идею создания специального трибунала.

Хоть Международный уголовный суд уже рассматривает обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину, сторонники создания специального трибунала говорят, что он необходим, поскольку у МКС нет полномочий для рассмотрения преступления агрессии.

Украина неоднократно призывала привлечь к ответственности всех, кто развязал войну, и не допустить какого-либо повторения агрессии.

В конце ноября парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом. А также призвала создать специальный международный трибунал.