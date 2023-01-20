Будет больше того, что нужно Украине – спикер Марка Милли о Рамштайне 20 января
Соединенные Штаты во время заседания Контактной группы по обороне Украины, вероятно, сделают объявление об очередном PDA, то есть Presidential Drawdown Authority.
Это механизм, позволяющий президенту передавать военные материалы с баз и складов Вооруженных сил США без консультаций с Конгрессом в пределах установленных этим органом максимальных потолков для объемов таких поставок.
– В PDA будет больше того, что нужно Украине, – отметил полковник Пентагона, спикер Объединенного комитета начальников штабов США Дэйв Батлер.
В то же время Дэйв Батлер подчеркнул, что Соединенные Штаты предоставляют лишь часть того, что предусмотрено всеобщей поддержкой стран мира.
– На встрече, которую будет возглавлять министр обороны США Ллойд Остин, а рядом с ним будет сидеть мой руководитель – генерал Марк Милли, будут обсуждаться детали с министрами обороны стран и некоторыми из начальников обороны, – подчеркнул представитель Объединенного комитета начальников штабов США.
Поэтому, говорит Дэйв Батлер, каждая страна внесет свой вклад в помощь Украине.
– Я не хочу говорить от имени других стран, но, я думаю, вы увидите немало результатов этой встречи, как это было после многих предыдущих, – отметил Дэйв Батлер.
Отметим, что сегодня, 20 января, ориентировочно в 11:00 на авиабазе Воздушных сил США Рамштайн в Германии начнется восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group, или встреча в формате Рамштайн).
Вопросы помощи Украине будут обсуждаться с министрами обороны из около 50 стран мира.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 331-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.