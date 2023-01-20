Январь, 20 в 8:49

Соединенные Штаты во время заседания Контактной группы по обороне Украины, вероятно, сделают объявление об очередном PDA, то есть Presidential Drawdown Authority.

Это механизм, позволяющий президенту передавать военные материалы с баз и складов Вооруженных сил США без консультаций с Конгрессом в пределах установленных этим органом максимальных потолков для объемов таких поставок.

– В PDA будет больше того, что нужно Украине, – отметил полковник Пентагона, спикер Объединенного комитета начальников штабов США Дэйв Батлер.

В то же время Дэйв Батлер подчеркнул, что Соединенные Штаты предоставляют лишь часть того, что предусмотрено всеобщей поддержкой стран мира.

Сейчас смотрят – На встрече, которую будет возглавлять министр обороны США Ллойд Остин, а рядом с ним будет сидеть мой руководитель – генерал Марк Милли, будут обсуждаться детали с министрами обороны стран и некоторыми из начальников обороны, – подчеркнул представитель Объединенного комитета начальников штабов США. Поэтому, говорит Дэйв Батлер, каждая страна внесет свой вклад в помощь Украине. – Я не хочу говорить от имени других стран, но, я думаю, вы увидите немало результатов этой встречи, как это было после многих предыдущих, – отметил Дэйв Батлер. Отметим, что сегодня, 20 января, ориентировочно в 11:00 на авиабазе Воздушных сил США Рамштайн в Германии начнется восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group, или встреча в формате Рамштайн). Вопросы помощи Украине будут обсуждаться с министрами обороны из около 50 стран мира. Полномасштабная война в Украине продолжается уже 331-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter