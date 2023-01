В пятницу, 20 января, министры обороны стран-союзников Украины соберутся на восьмое заседание в формате Рамштайн. Оно может стать историческим по количеству предоставленного нашему государству тяжелого вооружения и техники, необходимых для контрнаступления на фронте.

Что известно о встрече Рамштайн-8, какие трудности предшествовали ей и какое оружие может получить Украина – далее в материале.

Восьмая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group), или же встреча в формате Рамштайн, состоится 20 января в очном режиме (начало – примерно в 11:00).

Министры обороны из около 50 стран мира в третий раз соберутся на авиабазе Воздушных сил США Рамштайн в Германии. Там проходила первая встреча. Благодаря этому переговоры получили название формат Рамштайн.

Как и раньше, встречу возглавит министр обороны США Ллойд Остин. Традиционно на переговорах будет присутствовать глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Во встрече примет участие генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он планирует провести двусторонние встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и другими чиновниками.

Это будет пятое очное заседание с момента создания международной группы в апреле 2023 года (три других проходили в онлайн-формате).

Как отметили в пресс-службе Пентагона, министры обсудят продолжающуюся полномасштабную войну России против Украины и последующую тесную координацию для обеспечения украинцев “средствами, необходимыми для защиты их суверенной территории”.

По итогам переговоров Остин и Милли пообщаются с журналистами (около 17:30).

Как на днях отметил глава Минобороны Украины Алексей Резников, Киев выделил три ключевых приоритета на восьмую встречу в формате Рамштайн:

Резников оптимистично настроен относительно разблокирования официальным Берлином поставок танков Leopard для Вооруженных сил Украины. По его словам, украинской армии для новых масштабных контрнаступлений нужен “потенциал бронированного кулака”, чтобы прорвать линии обороны войск РФ и при этом максимально сохранить жизнь бойцов.

Четкие потребности ВСУ для новой контрнаступательной операции ранее озвучивал в интервью The Economist главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный. Речь идет о 300 танках, около 700 БМП и 500 гаубицах.

В преддверии восьмой встречи в формате Рамштайн ряд западных стран-партнеров традиционно анонсировали новую военную помощь для Вооруженных сил Украины.

В этот раз речь идет о тяжелом вооружении, таком как танки и бронетехника, учитывая подготовку ВСУ к контрнаступлению и освобождению территорий в границах 1991 года.

По сообщениям западных СМИ, РФ также может готовить новое наступление уже в ближайшие месяцы, в связи с чем планирует мобилизовать еще около 500 тыс. солдат. Именно поэтому Киев призывал партнеров активизировать помощь до того, как 500 тыс. российских оккупантов отправятся на фронт.

Запад призывы услышал и пообещал предоставить необходимые на поле боя бронетранспортеры, танки, а также артиллерию и дополнительные системы ПВО. Ожидается, что эти решения будут окончательно согласованы на заседании 20 января.

Так, Соединенные Штаты Америки в начале января объявили о пакете военной помощи на $3,075 млрд, в который вошли 50 боевых машин пехоты Bradley, 100 бронетранспортеров M113, а также 55 противоминных машин, 138 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV), 18 самоходных гаубиц, десятки тысяч артиллерийских снарядов.

А накануне встречи в формате Рамштайн, 19 января, Вашингтон объявил о новой масштабной военной помощи для ВСУ на $2,5 млрд. Украина получит: дополнительные боеприпасы для ПВО NASAMS, 8 зенитно-ракетных комплексов Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, 53 машины с защитой от мин и засад (MRAP), 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV), тысячи артиллерийских снарядов, дополнительные боеприпасы для HIMARS, противорадиационные ракеты (HARMs) и другое вооружение. Таким образом в рамках двух пакетов помощи США передадут более 100 Bradley и впервые выделяют боевые машины Stryker.

На днях западные СМИ сообщали, что США могут впервые передать Украине малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB, которые являются фактически крылатыми бомбами и могут поражать цели на расстоянии до 150-160 км. GLSDB совмещают бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем M26. Их можно запускать из реактивных артиллерийских систем HIMARS и из реактивных систем залпового огня M270, которые находятся на вооружении украинской армии. Однако в перечне вооружения из нового пакета этих боеприпасов нет.

СМИ также сообщали, что США планируют передать зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационной наводкой для перехвата самолетов или крылатых ракет, однако подтверждения этому пока нет.

Великобритания отправит эскадрилью из 14 танков Challenger 2, около 30 самоходных артиллерийских установок AS90, минимум 100 единиц бронетехники, включая БТР FV430 Mk3 Bulldog, десятки беспилотников, 100 тыс. артиллерийских снарядов, 100 “усовершенствованных ракет” и т.д. Среди анонсированной Лондоном помощи – и дополнительные 600 ракет Brimstone. В то же время, информация СМИ о предоставлении вертолетов Apache не подтвердилась.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также не исключал возможности поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow, которые могут поражать цели на расстоянии более 250 км. Однако официального объявления об их поставках пока не было.

Франция готовится поставить легкие боевые танки AMX 10-RC. Кроме того, есть информация, что французское правительство прорабатывает вариант отправки Украине основных боевых танков AMX-56 Leclerc (Леклерк). В то же время, президент Украины Владимир Зеленский сообщал о планах Парижа предоставить бронированные машины Bastion.

Нидерланды намерены предоставить Украине систему противоракетной обороны Patriot. Наше государство получит уже три таких зенитных ракетных системы, поскольку по батарее Patriot также передадут США и Германия.

Германия, помимо батареи Patriot, пообещала поставить Украине 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами к ним. Кроме того, ФРГ должна передать еще три системы ПВО IRIS-T. В то же время, Берлин не спешит разблокировать поставки боевых танков Leopard 2, которые так нужны украинским военным на поле боя.

Италия готовит новый пакет помощи Украине, в который может войти батарея зенитно-ракетного комплекса SAMP-T. Эти ЗРК способны сбивать баллистические ракеты.

Дания предоставит Украине 19 французских 155 мм самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Эстония объявила о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи на общую сумму €113 млн. В него войдут десятки 155-мм гаубиц FH-70 и 122-мм гаубиц D-30, боеприпасы, грузовики для перевозки боеприпасов, более 100 противотанковых гранатометов Carl-Gustav и боеприпасы к ним.

Швеция готова передать около 50 боевых машин пехоты Stridsfordon CV90, 155-мм самоходные артиллерийские установки Archer и противотанковые гранатометы NLAW.

Польша в рамках широкой международной коалиции анонсировала поставку 14 танков Leopard. Аналогичные решения могут быть приняты и другими странами, включая Данию и Финляндию. Однако сначала страна-производитель танков – Германия – должна дать разрешение на поставки. Кроме того, Варшава передаст зенитные установки С-60, 70 тыс. боеприпасов к ним, а также дополнительные 155-мм гаубицы KRAB.

Литва пообещала зенитные пушки L-70, боеприпасы и два вертолета Ми-8. Общая стоимость будущего пакета составляет около €125 млн.

I have some good news today from ???????? to ????????. Lithuanian new lethal support package for ???????? consist of dozens of L-70 anti-aircraft guns, ammunition and two Mi-8 helicopters. Total value of ???????? upcoming support package is approximately 125 million euros.

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 19, 2023