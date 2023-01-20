Январь, 20 в 8:00

В пятницу, 20 января, министры обороны стран-союзников Украины соберутся на восьмое заседание в формате Рамштайн. Оно может стать историческим по количеству предоставленного нашему государству тяжелого вооружения и техники, необходимых для контрнаступления на фронте.

Что известно о встрече Рамштайн-8, какие трудности предшествовали ей и какое оружие может получить Украина – далее в материале.

Рамштайн-8: где состоится встреча

Восьмая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group), или же встреча в формате Рамштайн, состоится 20 января в очном режиме (начало – примерно в 11:00).

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Министры обороны из около 50 стран мира в третий раз соберутся на авиабазе Воздушных сил США Рамштайн в Германии. Там проходила первая встреча. Благодаря этому переговоры получили название формат Рамштайн.

Как и раньше, встречу возглавит министр обороны США Ллойд Остин. Традиционно на переговорах будет присутствовать глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Во встрече примет участие генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он планирует провести двусторонние встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и другими чиновниками.

Это будет пятое очное заседание с момента создания международной группы в апреле 2023 года (три других проходили в онлайн-формате).

Как отметили в пресс-службе Пентагона, министры обсудят продолжающуюся полномасштабную войну России против Украины и последующую тесную координацию для обеспечения украинцев “средствами, необходимыми для защиты их суверенной территории”.

По итогам переговоров Остин и Милли пообщаются с журналистами (около 17:30).

Как на днях отметил глава Минобороны Украины Алексей Резников, Киев выделил три ключевых приоритета на восьмую встречу в формате Рамштайн:

противовоздушная оборона;

наступательное вооружение для освобождения временно оккупированных РФ территорий (речь идет о танках, гаубицах и другом тяжелом вооружении);

логистика (системные поставки боеприпасов, а также ремонт поврежденной военной техники и ее обслуживание).

Резников оптимистично настроен относительно разблокирования официальным Берлином поставок танков Leopard для Вооруженных сил Украины. По его словам, украинской армии для новых масштабных контрнаступлений нужен “потенциал бронированного кулака”, чтобы прорвать линии обороны войск РФ и при этом максимально сохранить жизнь бойцов.

Четкие потребности ВСУ для новой контрнаступательной операции ранее озвучивал в интервью The Economist главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный. Речь идет о 300 танках, около 700 БМП и 500 гаубицах.

Какое дополнительное вооружение уже пообещали Украине

В преддверии восьмой встречи в формате Рамштайн ряд западных стран-партнеров традиционно анонсировали новую военную помощь для Вооруженных сил Украины.

В этот раз речь идет о тяжелом вооружении, таком как танки и бронетехника, учитывая подготовку ВСУ к контрнаступлению и освобождению территорий в границах 1991 года.

По сообщениям западных СМИ, РФ также может готовить новое наступление уже в ближайшие месяцы, в связи с чем планирует мобилизовать еще около 500 тыс. солдат. Именно поэтому Киев призывал партнеров активизировать помощь до того, как 500 тыс. российских оккупантов отправятся на фронт.

Запад призывы услышал и пообещал предоставить необходимые на поле боя бронетранспортеры, танки, а также артиллерию и дополнительные системы ПВО. Ожидается, что эти решения будут окончательно согласованы на заседании 20 января.

Так, Соединенные Штаты Америки в начале января объявили о пакете военной помощи на $3,075 млрд, в который вошли 50 боевых машин пехоты Bradley, 100 бронетранспортеров M113, а также 55 противоминных машин, 138 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV), 18 самоходных гаубиц, десятки тысяч артиллерийских снарядов.

А накануне встречи в формате Рамштайн, 19 января, Вашингтон объявил о новой масштабной военной помощи для ВСУ на $2,5 млрд. Украина получит: дополнительные боеприпасы для ПВО NASAMS, 8 зенитно-ракетных комплексов Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, 53 машины с защитой от мин и засад (MRAP), 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV), тысячи артиллерийских снарядов, дополнительные боеприпасы для HIMARS, противорадиационные ракеты (HARMs) и другое вооружение. Таким образом в рамках двух пакетов помощи США передадут более 100 Bradley и впервые выделяют боевые машины Stryker.

На днях западные СМИ сообщали, что США могут впервые передать Украине малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB, которые являются фактически крылатыми бомбами и могут поражать цели на расстоянии до 150-160 км. GLSDB совмещают бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем M26. Их можно запускать из реактивных артиллерийских систем HIMARS и из реактивных систем залпового огня M270, которые находятся на вооружении украинской армии. Однако в перечне вооружения из нового пакета этих боеприпасов нет.

СМИ также сообщали, что США планируют передать зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационной наводкой для перехвата самолетов или крылатых ракет, однако подтверждения этому пока нет.

Великобритания отправит эскадрилью из 14 танков Challenger 2, около 30 самоходных артиллерийских установок AS90, минимум 100 единиц бронетехники, включая БТР FV430 Mk3 Bulldog, десятки беспилотников, 100 тыс. артиллерийских снарядов, 100 “усовершенствованных ракет” и т.д. Среди анонсированной Лондоном помощи – и дополнительные 600 ракет Brimstone. В то же время, информация СМИ о предоставлении вертолетов Apache не подтвердилась.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также не исключал возможности поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow, которые могут поражать цели на расстоянии более 250 км. Однако официального объявления об их поставках пока не было.

Франция готовится поставить легкие боевые танки AMX 10-RC. Кроме того, есть информация, что французское правительство прорабатывает вариант отправки Украине основных боевых танков AMX-56 Leclerc (Леклерк). В то же время, президент Украины Владимир Зеленский сообщал о планах Парижа предоставить бронированные машины Bastion.

Нидерланды намерены предоставить Украине систему противоракетной обороны Patriot. Наше государство получит уже три таких зенитных ракетных системы, поскольку по батарее Patriot также передадут США и Германия.

Германия, помимо батареи Patriot, пообещала поставить Украине 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами к ним. Кроме того, ФРГ должна передать еще три системы ПВО IRIS-T. В то же время, Берлин не спешит разблокировать поставки боевых танков Leopard 2, которые так нужны украинским военным на поле боя.

Италия готовит новый пакет помощи Украине, в который может войти батарея зенитно-ракетного комплекса SAMP-T. Эти ЗРК способны сбивать баллистические ракеты.

Дания предоставит Украине 19 французских 155 мм самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Эстония объявила о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи на общую сумму €113 млн. В него войдут десятки 155-мм гаубиц FH-70 и 122-мм гаубиц D-30, боеприпасы, грузовики для перевозки боеприпасов, более 100 противотанковых гранатометов Carl-Gustav и боеприпасы к ним.

Швеция готова передать около 50 боевых машин пехоты Stridsfordon CV90, 155-мм самоходные артиллерийские установки Archer и противотанковые гранатометы NLAW.

Польша в рамках широкой международной коалиции анонсировала поставку 14 танков Leopard. Аналогичные решения могут быть приняты и другими странами, включая Данию и Финляндию. Однако сначала страна-производитель танков – Германия – должна дать разрешение на поставки. Кроме того, Варшава передаст зенитные установки С-60, 70 тыс. боеприпасов к ним, а также дополнительные 155-мм гаубицы KRAB.

Литва пообещала зенитные пушки L-70, боеприпасы и два вертолета Ми-8. Общая стоимость будущего пакета составляет около €125 млн.

I have some good news today from ???????? to ????????. Lithuanian new lethal support package for ???????? consist of dozens of L-70 anti-aircraft guns, ammunition and two Mi-8 helicopters. Total value of ???????? upcoming support package is approximately 125 million euros. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 19, 2023

Латвия предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами, два вертолета М-17 и беспилотники.

Канада приобретет для нашего государства систему противовоздушной обороны NASAMS и передаст 200 бронемашин Senator.

И это еще не полный список вооружения, которое может получить Украина. Как отметил во время выступления в Давосе министр иностранных дел нашего государства Дмитрий Кулеба, в настоящее время удалось разблокировать поставки партнерами почти всех видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет. Он выразил убеждение, что и это в конце концов произойдет.

Преграды в предоставлении необходимой техники

Проблема с разрешением на Leopard 2

Ключевой вопрос, решение которого ожидается на заседании 20 января, это предоставление Украине боевых танков Leopard 2.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, эти танки готовы предоставить такие страны Евросоюза, как Польша, Финляндия, Португалия, Испания и ряд других. В то же время, ожидается разрешение на поставки от Германии как страны-производителя.

История с Leopard 2 длится уже не одну неделю. По оценкам экспертов IISS (Международного института стратегических исследований), которых цитирует британское издание The Guardian, ВСУ для контрнаступления весной 2023 года нужно получить минимум 100 западных танков. А украинским солдатам может понадобиться от трех до шести недель, чтобы получить “базовые навыки” в использовании Leopard 2 и Challenger 2.

Такую же цифру озвучивал премьер Польши Матеуш Моравецкий. Он отмечал, что Варшава ожидает передачи Украине около 100 танков от европейских партнеров. В то же время, Моравецкий намекнул, что Польша может предоставить Украине танки Leopard и без согласия Германии.

В целом уже создана международная коалиция государств, имеющих эти танки на вооружении и готовых предоставить часть из них ВСУ. Украина хочет собрать танковую бригаду из Leopard. Теперь дело за Берлином.

Западные партнеры активно оказывают давление на Германию по этому вопросу. По данным немецких СМИ, недовольство растет и в Социал-демократической партии – политсиле канцлера Олафа Шольца.

Шольц же подчеркивал, что Германия будет координировать подобные действия с союзниками и не пойдет на поставки Leopard самостоятельно. Появлялась информация, что канцлер Германии якобы готов поставить Украине боевые танки Leopard при условии, если США согласятся предоставить танки Abrams.

Определенную надежду на активизацию помощи Берлина дает назначение социал-демократа Бориса Писториуса новым министром обороны ФРГ. Как отмечает агентство Bloomberg, он, вероятно, будет готов проводить более агрессивную военную политику против России, чем его предшественница Кристине Ламбрехт.

После официального вступления в должность Писториус назвал ключевыми приоритетами своей работы укрепление вооруженных сил Германии (Бундесвера) и последующую поддержку Украины.

Украина и ее союзники ожидают, что вопрос поставок Leopard 2 решится 20 января на встрече Рамштайн-8. По прогнозу министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, об отправке танков объявят несколько стран. А общее количество предоставленной бронетехники достигнет сотен единиц.

Танки Abrams и дальнобойные ракеты

Еще один момент – колебания США по поводу поставок для ВСУ американских боевых танков M1 Abrams и дальнобойных ракет ATACMS дальностью до 300 км.

По данным американского телеканала CNN, хотя в Вашингтоне публично поддерживают решение союзников по танкам, однако администрация Джо Байдена аналогичное решение пока не принимала. В Пентагоне уверяют, что причина не в опасениях эскалации в отношениях с Россией или рисков попадания в РФ современного американского вооружения. Беспокойство США вызывает сложность эксплуатации и обслуживания Abrams, и подойдет ли 70-тонный танк украинской армии.

– Танк Abrams – очень сложная техника. Она дорогая, на ней тяжело тренироваться. У танка реактивный двигатель… Это не самая простая в обслуживании система, – объяснил в комментарии журналистам заместитель министра обороны США Колин Каль, которого цитирует агентство AP.

Аналогично США сейчас не планируют отправлять в Украину дальнобойные ракеты ATACMS.

– Мы считаем, что украинцы могут изменить динамику на поле боя и достичь эффекта, к которому они стремятся, чтобы вытеснить россиян, без ATACMS… Мы считаем, что существуют другие возможности, – подчеркнул Колин Каль.

Он не стал прямо отвечать на вопрос, обеспокоены ли США тем, что Украина может использовать системы большего радиуса действия, такие как ATACMS, для нанесения ударов по территории РФ. При этом Колин Каль подчеркнул, что политика США не позволяет наносить удары по РФ.

В то же время он не исключил, что в будущем Вашингтон может пересмотреть свою позицию по ракетам. Вероятно, в качестве промежуточного варианта США решили предоставить высокоточные боеприпасы GLSDB.

Чего ждать от Рамштайна-8: оценки экспертов

Как объяснил в комментарии Фактам ICTV военный эксперт Олег Жданов, страны-участницы Рамштайна 20 января согласуют списки вооружения, которые уже предварительно анонсировали.

– Фактически перечень оружия мы все знаем: тот, который объявил наш главнокомандующий (Валерий Залужный, – Ред.) в канун Нового года в одном из интервью. И то, что пообещали страны, заявившие о своих намерениях передать нам оружие. Я думаю, что это будет просто вынесение окончательного решения о передаче, количестве, сроках и кто, сколько и какого вооружения нам передает, — отметил Жданов.

Эксперт уточнил, что речь идет о танках, боевых бронированных машинах, артиллерии и средствах ПВО.

А руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV обратил внимание на то, что накануне встречи партнеры Украины установили высокую планку, анонсировав поставки Patriot, бронемашин Bradley и Marder, танков. По мнению эксперта, во время Рамштайна-8 речь пойдет о трех ключевых вопросах:

будет утверждено решение о поставках танков, в частности Leopard 2;

будет официально подтверждено предоставление бронетехники;

усиление противовоздушной обороны Украины.

– Я думаю, что будет объявлено решение о предоставлении дополнительных систем ПВО: тех, которые мы уже эксплуатируем, как NASAMS и IRIS-T. Но также ожидается решение Франции и Италии о передаче комплексов дальнего радиуса действия SAMP-T. Вот этому будет посвящен Рамштайн, и я думаю, что стоит ожидать хороших новостей для нас, — заявил Мусиенко.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко не исключает, что будет расширено сотрудничество по передаче Украине современных зенитно-ракетных комплексов, таких как Patriot и SAMP-T.

– Я не исключаю, что будет расширена номенклатура ракетного вооружения, непосредственно GLSDB. Это новые боеприпасы для M142 HIMARS и РСЗО M270. И конечно, остается очень важная проблематика – это логистика, которая не позволяет обеспечивать поставки большого количества боеприпасов и техники в максимально сжатые сроки. Поэтому будут решать и вопросы логистики, – рассказал Коваленко.

Факты ICTV отдельно поинтересовались у военных экспертов, как, по их мнению, решится вопрос с поставкой танков. А также возможен ли прогресс в вопросе предоставления ракет ATACMS и боевых самолетов.

• Танки

Относительно танков эксперты считают, что этот вопрос окончательно решится именно 20 января.

– Я считаю, что эта встреча может стать основной площадкой для того, чтобы Германия уже наконец решила: дает ли она зеленый свет на передачу Украине танков Leopard 2. Мне кажется, что Германия все же готова давать разрешение. Поэтому на Рамштайне в первую очередь ожидаю именно такое заявление от Олафа Шольца, – заявил Александр Коваленко.

А Александр Мусиенко считает, что решение Берлина “уже практически готово” и, скорее всего, “будет для нас положительным”.

– Прилагаются очень большие усилия и со стороны Украины, и со стороны США, и со стороны многих европейских стран, чтобы канцлер Олаф Шольц принял положительное решение. Сейчас происходят изменения в Министерстве обороны Германии. Пришел новый министр обороны Писториус, который в принципе выступал за расширение предоставления оружия Украине. Его называют “ястребом” в рядах социал-демократов. Поэтому я думаю, что можно вообще рассчитывать на увеличение военной помощи со стороны ФРГ, – отметил Мусиенко.

• Ракеты ATACMS

Все опрошенные Фактами ICTV эксперты убеждены, что решение о предоставлении дальнобойных ракет ATACMS вряд ли будет принято.

Военный эксперт Олег Жданов не исключает, что 20 января может быть какая-то неожиданность в этом вопросе, хотя это очень сомнительно.

– Судя по заявлениям Пентагона, ведутся переговоры о предоставлении нам ракетного вооружения дальностью 300 км и более. Возможно, будет такая неожиданность, но маловероятно, – заявил он.

Александр Коваленко также считает, что об ATACMS “пока рано говорить”.

– Мне кажется, что Белый дом не принял окончательного решения. Поэтому пока будет переходный период с (высокоточными боеприпасами, – Ред.) GLSDB, поражающими цель на 150-160 км. А более существенного ракетного оружия следует ожидать уже не столько от США, сколько от Великобритании. Напомню, в декабре министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что они готовы предоставлять Украине ракеты авиационного базирования Storm Shadow, имеющие расстояние уничтожения объектов до 250 км и боевую часть 450 кг взрывчатого вещества, — объяснил Коваленко.

Он уточнил, что Storm Shadow – это достаточно серьезное оружие, но его еще предстоит интегрировать в украинскую авиацию: истребители МиГ-29 и Су-27. Однако это не должно стать проблемой для ВСУ, поскольку у украинских военных уже есть успешный опыт интеграции противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM.

Коваленко добавил, что Лондон обычно гораздо быстрее дает согласие на передачу Украине той или иной номенклатуры вооружения, чем любая другая страна.

Александр Мусиенко же отметил, что вопрос ATACMS “вернулся сейчас в повестку дня по инициативе украинской стороны”.

– Эти ракеты для нас очень важны, они бы нам дали возможность уничтожать военную инфраструктуру и многие военные объекты российских войск на оккупированных территориях, в том числе в оккупированном Крыму. И это не позволило бы им подготовиться к какому-либо наступлению оттуда, – проинформировал эксперт.

По словам Мусиенко, вряд ли во время Рамштайна-8 будут положительные решения по ATACMS. В то же время, эксперт не исключает, что США могут предоставить эти ракеты в следующих пакетах помощи.

• Боевые самолеты

Военные эксперты также не ожидают от встречи 20 января каких-то объявлений о предоставлении Украине современных западных истребителей.

По мнению Александра Мусиенко, наше государство может получить дальнобойные ракеты даже быстрее самолетов.

– Ракеты дальнего радиуса действия мы можем получить быстрее самолетов. На самолетах нужно учиться, это может затянуться. Никто не снимает этот вопрос, но он все-таки еще на стадии переговоров. А вот ракеты – это то, что мы могли бы получить гораздо быстрее. Наши военные уже научены использовать системы HIMARS. Осталось только потренироваться наносить удары на 300 км, — сообщил военный эксперт.

Не ожидает сдвига по самолетам и Олег Жданов. По его мнению, вопрос предоставления ВСУ истребителей и дальнобойных ракет будет решаться отдельно.

Как новое оружие повлияет на ход войны

Как рассказал Фактам ICTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, новое вооружение, которое Украина получит после встречи Рамштайн-8, поможет решить две задачи:

1. Получение новых систем ПВО не позволит врагу разрушить украинскую энергетику и критическую инфраструктуру.

– Дополнительные батареи Patriot и другие средства, такие как SAMP-T, или дополнительные NASAMS, усилят наши шансы и, соответственно, разбивают попытки России устраивать террор и уничтожать нашу энергетику. То есть это защита гражданской инфраструктуры, и военной тоже, — подчеркнул Мусиенко.

2. Новая бронетехника, артиллерия и танки позволят Вооруженным силам Украины осуществлять маневрированную активную оборону, то есть обороняться, нанося войскам РФ максимальные поражения. Кроме того, украинские воины смогут готовить почву для перехода к атакам и контрнаступательным действиям весной 2023 года.

Военный эксперт Олег Жданов также выделил две сферы, где пригодится новое вооружение. Первая – это закрытие украинского неба.

– Это не значит, что мы однократным каким-то действием можем закрыть. Нет, закрываем небо – это понятие, растянутое во времени. И с каждым новым комплексом плотность средств ПВО и ПРО растет, вероятность сбивания ракет растет. Вот что включает в себя понятие “закрываем небо”. Мы продолжаем закрывать небо, — уточнил он.

Вторая сфера – это фронт и противостояние нашествию российских мобилизованных. Жданов объяснил, что руководство РФ прибегло “к сталинскому принципу”, согласно которому “количество может перерасти в качество”. Именно поэтому РФ не считается с потерями, а путинские солдаты идут на штурм и в наступления по трупам погибших оккупантов.

По словам эксперта, ВСУ могут противопоставить этому современное западное вооружение.

– На фронте у нас сейчас возникает огромная проблема – это количественный состав российской армии… Единственный способ для нас преодолеть эту проблему – увеличение современного технологического вооружения в рядах ВСУ. Современное железо побеждает количество, всегда так было. Поэтому для нас очень и очень важно, чтобы мы уверенно побеждали количество российских войск, которые они выставляют сегодня на линии фронта, — добавил Жданов.

А Александр Коваленко обратил внимание, что после получения от США снарядов GLSDB украинские защитники смогут наносить удары по глубоким тылам врага, на расстоянии до 150-160 км. Дальность пуска GLSDB вдвое превышает дальность снарядов GSMLR, которые находятся в активе Вооруженных сил Украины для систем HIMARS и M270.

– У нас будет больше средств оказывать давление на позиции российских оккупантов. А также наносить удары уже не в передовой тыловой зоне, а в глубоком тылу, то есть 150-160 км, — заявил Коваленко.

Эксперт добавил, что такие удары могут значительно нарушить логистику оккупантов и материально-техническое обеспечение их подразделений. И это может разрушить возможности армии РФ по долгосрочной обороне.

Источник: Министерство обороны США, NBC News