Январь, 20 в 10:00

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Польша готова к нестандартным решениям, если Германия будет против отправки танков Leopard в Украину.

Об этом Яблонский сказал в эфире польского радио RMF24.

По его словам, Польша готова к решительным и нестандартным действиям, даже если это кого-то обидит.

Сейчас смотрят

— Если будет сильное сопротивление (отправлению танков Leopard, — Ред.), мы тоже будем готовы к нестандартным мерам, даже если это кого-то обидит, но не будем забегать вперед фактов. Постараемся, чтобы как можно больше стран вместе с нами оказали эффективное влияние на Германию, — сказал заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский.

Он отметил, что в этом и есть суть дипломатии, чтобы уговаривать партнеров предпринимать определенные действия — изменить их мнение в отношении некоторых вещей. Такое уже случалось много раз.

Яблонский повторил заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который ранее дал понять, что Польша может отправить танки Leopard 2 в Украину в составе более широкой коалиции даже без согласия Германии.

— Согласие здесь имеет второстепенное значение, мы либо быстро получим это согласие, либо сами сделаем то, что считаем необходимым, — сказал Моравецкий.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение вопроса о передаче Украине боевых танков Leopard 2 является возможным, в настоящее время уточняются отдельные моменты.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что Нидерланды готовы оплатить поставки в Украину танков Leopard в составе коалиции стран-союзниц.