Январь, 20 в 2:30

Перед заседанием Контактной группы по Украине, более известной как Рамштайн, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение вопроса о боевых танках является возможным и в настоящее время уточняются отдельные моменты.

Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Борис Писториус, который едва вступил в должность нового министра обороны ФРГ, уже согласовал свои действия с американским коллегой на личной встрече.

Сейчас смотрят При этом, на самой встрече с министром обороны США Ллойдом Остином не было принято никаких решений. Тем не менее, все вопросы трансатлантических отношений были обсуждены, и он также обменялся позициями с Остином касательно вопросов по танкам. За последние двенадцать месяцев Германия добилась очень хороших результатов, “потому что основные, важные решения в поддержку Украины всегда принимались в рамках трансатлантической солидарности”, заявил Писториус. Глава Минобороны ФРГ не видит причин, почему сейчас должно быть иначе, когда речь идет о таком вооружении с наступательными возможностями, как танк Leopard 2. — Приверженность альянса также означает, что альянс должен стоять вместе, совместно принимать решения и предоставлять совместные услуги, — сказал он. При этом министр обороны Германии прокомментировал подход немецкого правительства к вопросу о танках. — Это не блокада, это путь к общей цели, — сказал он. По его словам, речь идет о поддержании баланса безопасности, предотвращении ущерба для Германии — и в то же время “у нас есть союзнические обязательства”. О возможных поставках боевых танков Писториус сказал: “Я уверен, что решение будет найдено очень скоро”. — Никто не исключает возможности поставки танков Leopard 2 или одобрения других европейских партнеров, — сказал глава немецкого оборонного ведомства. Но, по его словам, еще не на все вопросы получены ответы, и поиск этих ответов происходит в настоящее время. Писториус надеется, что важное решение может быть объявлено 20 января на Рамштайне. Читайте Нидерланды готовы заплатить за поставки Leopard в Украину — глава Минобороны

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