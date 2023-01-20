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Факты / Україна

Никто не исключает возможности передачи Украине танков Leopard 2 — министр обороны ФРГ

Илья Нежигай, редактор ленты
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Перед заседанием Контактной группы по Украине, более известной как Рамштайн, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение вопроса о боевых танках является возможным и в настоящее время уточняются отдельные моменты.

Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Борис Писториус, который едва вступил в должность нового министра обороны ФРГ, уже согласовал свои действия с американским коллегой на личной встрече.

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При этом, на самой встрече с министром обороны США Ллойдом Остином не было принято никаких решений.

Тем не менее, все вопросы трансатлантических отношений были обсуждены, и он также обменялся позициями с Остином касательно вопросов по танкам.

За последние двенадцать месяцев Германия добилась очень хороших результатов, “потому что основные, важные решения в поддержку Украины всегда принимались в рамках трансатлантической солидарности”, заявил Писториус.

Глава Минобороны ФРГ не видит причин, почему сейчас должно быть иначе, когда речь идет о таком вооружении с наступательными возможностями, как танк Leopard 2.

— Приверженность альянса также означает, что альянс должен стоять вместе, совместно принимать решения и предоставлять совместные услуги, — сказал он.

При этом министр обороны Германии прокомментировал подход немецкого правительства к вопросу о танках.

— Это не блокада, это путь к общей цели, — сказал он.

По его словам, речь идет о поддержании баланса безопасности, предотвращении ущерба для Германии — и в то же время “у нас есть союзнические обязательства”.

О возможных поставках боевых танков Писториус сказал: “Я уверен, что решение будет найдено очень скоро”.

— Никто не исключает возможности поставки танков Leopard 2 или одобрения других европейских партнеров, — сказал глава немецкого оборонного ведомства.

Но, по его словам, еще не на все вопросы получены ответы, и поиск этих ответов происходит в настоящее время. Писториус надеется, что важное решение может быть объявлено 20 января на Рамштайне.

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