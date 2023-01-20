Нидерланды готовы заплатить за поставки Leopard в Украину — глава Минобороны
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Нидерланды готовы оплатить поставки в Украину танков Leopard в составе коалиции стран-союзниц.
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
По ее словам, страна ранее заплатила за отправку в Киев советских танков Т-72 из Чехии, и готова действовать так же с танками Leopard немецкого производства.
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– Это безусловно то, что мы хотели бы сделать, – сказала Оллонгрен.
Оллонгрен отметила, что Польша и Финляндия объявили о готовности отправить танки Leopard в Украину в составе коалиции, однако все ждут решения Берлина.
— Мы все ждем, чтобы узнать, какой будет позиция Германии на этот счет, но я сторонник попыток найти решение и попытаться отправить танки в Украину, — сказала она.
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