Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Нидерланды готовы заплатить за поставки Leopard в Украину — глава Минобороны

Валентина Чорна, редактор ленты
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Нидерланды готовы оплатить поставки в Украину танков Leopard в составе коалиции стран-союзниц.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По ее словам, страна ранее заплатила за отправку в Киев советских танков Т-72 из Чехии, и готова действовать так же с танками Leopard немецкого производства.

Сейчас смотрят

– Это безусловно то, что мы хотели бы сделать, – сказала Оллонгрен.

Оллонгрен отметила, что Польша и Финляндия объявили о готовности отправить танки Leopard в Украину в составе коалиции, однако все ждут решения Берлина.

— Мы все ждем, чтобы узнать, какой будет позиция Германии на этот счет, но я сторонник попыток найти решение и попытаться отправить танки в Украину, — сказала она.

Читайте
Коалиция партнеров по поставкам танков сформирована, ждем решения из одной столицы — Зеленский

Источник: Bloomberg
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка