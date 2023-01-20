Январь, 20 в 0:02

Нидерланды готовы оплатить поставки в Украину танков Leopard в составе коалиции стран-союзниц.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По ее словам, страна ранее заплатила за отправку в Киев советских танков Т-72 из Чехии, и готова действовать так же с танками Leopard немецкого производства.

Сейчас смотрят – Это безусловно то, что мы хотели бы сделать, – сказала Оллонгрен. Оллонгрен отметила, что Польша и Финляндия объявили о готовности отправить танки Leopard в Украину в составе коалиции, однако все ждут решения Берлина. — Мы все ждем, чтобы узнать, какой будет позиция Германии на этот счет, но я сторонник попыток найти решение и попытаться отправить танки в Украину, — сказала она. Читайте Коалиция партнеров по поставкам танков сформирована, ждем решения из одной столицы — Зеленский

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