Слишком серьезный шаг: Нидерланды не будут поставлять Украине истребители F-16

Январь, 21 в 8:57

Нидерланды пока не будут поставлять Украине истребители F-16. Об этом после заседания правительства 20 января заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

— Это слишком серьезный шаг, — отметил премьер Нидерландов.

По его словам, этот вопрос не поднимался, поскольку они не получали официального запроса из Киева о передаче истребителей.

В то же время 19 января министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявил в парламенте, что если Украина попросит F-16, правительство будет рассматривать такую просьбу “открыто”.

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Ранее министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды готовы оплатить поставки в Украину танков Leopard в составе коалиции стран-союзниц.

Источник: Polskie Radio