Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Слишком серьезный шаг: Нидерланды не будут поставлять Украине истребители F-16

Валентина Летяк, редактор ленты
F-16
Фото: Getty Images

Нидерланды пока не будут поставлять Украине истребители F-16. Об этом после заседания правительства 20 января заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

— Это слишком серьезный шаг, — отметил премьер Нидерландов.

По его словам, этот вопрос не поднимался, поскольку они не получали официального запроса из Киева о передаче истребителей.

В то же время 19 января министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявил в парламенте, что если Украина попросит F-16, правительство будет рассматривать такую просьбу “открыто”.

Сейчас смотрят

Ранее министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды готовы оплатить поставки в Украину танков Leopard в составе коалиции стран-союзниц.

Читайте
США поддержат передачу союзниками истребителей F-16 Украине — Карпентер

Источник: Polskie Radio

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка