Нидерланды могут рассмотреть передачу Украине истребителей F-16
Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.
Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра, пишет нидерландское издание NL Times.
– Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки Украине истребителей F-16, если об этом попросит украинское правительство, – цитирует издание главу МИД страны.
С таким заявлением он выступил в ходе парламентских дебатов.
По его словам, Кабинет министров Нидерландов будет рассматривать такую просьбу “открыто”.
Напомним, что министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды готовы оплатить поставки в Украину танков Leopard в составе коалиции стран-союзниц.
Кроме того, Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала передачу Украине ПВО Patriot.
К слову, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украине удалось разблокировать предоставление партнерами почти всех видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет.