Нидерланды могут рассмотреть передачу Украине истребителей F-16

Январь, 20 в 11:33

Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра, пишет нидерландское издание NL Times.

– Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки Украине истребителей F-16, если об этом попросит украинское правительство, – цитирует издание главу МИД страны.

С таким заявлением он выступил в ходе парламентских дебатов.

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По его словам, Кабинет министров Нидерландов будет рассматривать такую просьбу “открыто”.

Напомним, что министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды готовы оплатить поставки в Украину танков Leopard в составе коалиции стран-союзниц.

Кроме того, Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала передачу Украине ПВО Patriot.

К слову, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украине удалось разблокировать предоставление партнерами почти всех видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет.