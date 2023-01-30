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Франция не исключает поставки Украине истребителей — Макрон

Юля Захарченко, редактор ленты
Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Франция не исключает поставки Украине боевых истребителей, предназначенных для уничтожения самолетов и беспилотных средств противника в воздухе.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в комментарии иностранным журналистам.

Также Франция и Австралия будут совместно поставлять Украине 155-мм снаряды, необходимые для артиллерии, предоставленной Западом после вторжения России, заявили министры обороны Себастьян Лекорню и Ричард Марлз.

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Несколько тысяч 155-мм снарядов будет изготовлено совместно с французским поставщиком оружия Nexter, сообщил Лекорню. Марлз заявил, что стоимость заказа составит “много миллионов долларов”.

Поставки боеприпасов вписываются в постоянный уровень поддержки, которую Франция и Австралия оказывают Украине. Страны стремятся, чтобы Украина смогла победить Россию на своих условиях, добавил австралийский министр.

Лекорню сказал, что помощь Франции и Австралии для Украины будет значительной, а первые поставки запланированы на первый квартал 2023 года.

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Источник: AFP
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