Январь, 30 в 13:27

Польша может передать Украине свои истребители F-16, если такое решение поддержит НАТО.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации, – сказал он.

По его словам, все действия, направленные на усиление оборонных сил Украины, координируются с НАТО, включая противовоздушную оборону и организацию танковой группировки.

Сейчас смотрят

Однако часто проекты реализуются благодаря давлению с польской стороны и договоренности с Соединенными Штатами.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил против передачи Украине истребителей.

Его решение мотивируется тем, чтобы не повышать ставки. Шольц добавил, что правительство Германии хочет избежать возможной эскалации между НАТО и Россией.