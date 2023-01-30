Франция и Австралия объявили о планах совместного производства боеприпасов для Украины

Франция и Австралия заявили о планах совместного производства боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню встретился со своим австралийским коллегой Ричардом Марлесом, чтобы укрепить сотрудничество в области обороны.

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Страны договорились о сотрудничестве по производству нескольких тысяч 155-миллиметровых снарядов для помощи Украине.

Австралия поставит порох, а французская компания Nexter изготовит боеприпасы.

Между тем, Ричард Марлес сказал журналистам, что это решение было задумано, как “заявление о том, насколько важна для Австралии и Франции поддержка Украины в текущем конфликте”.

Ранее сообщалось, что Франция и Италия планируют закупить 700 ракет Aster-30 для зенитно-ракетного комплекса SAMP/T, также известного как Mamba, который готовится к передаче Украине.

Напомним, в декабре министр обороны Франции Себастьен Лекорню посетил Киев с официальным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Минобороны Алексеем Резниковым.

По итогам встречи Лекорню заявил о создании фонда, через который будут приниматься заказы от Украины для военно-промышленного комплекса.