Франція та Італія замовлять 700 ракет до ЗРК SAMP/T, який передадуть Україні – ЗМІ

Січень, 28 в 12:21

Франція та Італія планують закупити 700 ракет Aster-30 до зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, також відомого як Mamba, який готується до передачі Україні.

Про це домовилися 27 січня під час переговорів у Римі міністр збройних сил Франції Себастьяна Лекорню і його італійський колега Гвідо Кросетто, пише французьке видання l’Opinion.

За його даними, вартість спільного замовлення – €2 млрд.

Зараз дивляться Однак невідомо, скільки ракет передадуть Україні разом із ЗРК SAMP/T, оскільки частину з них Італія і Франція залишать собі. – Сьогодні в Римі ми розділили спільну волю продовжувати підтримувати Україну, забезпечувати безпеку Середземного моря перед обличчям нових загроз і нарощувати наші спільні виробничі можливості, особливо в галузі протиповітряної оборони, – написав Лекорню у Twitter. Avec @GuidoCrosetto, aujourd’hui à Rome, nous avons partagé la même volonté commune de continuer à soutenir l’Ukraine, de sécuriser la mer Méditerranée face aux nouvelles menaces et d’accroître nos capacités de production communes, notamment en matière de défense sol-air. pic.twitter.com/rGKtVsHlN6 — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) January 27, 2023 Прем’єр Італії Джорджа Мелоні 13 січня ухвалила рішення про надання Україні батареї зенітного ракетного комплексу SAMP/T, а 22 січня стало відомо, що Рим і Париж завершують готувати ЗРК до передання в Україну. Читайте SAMP-T: характеристики та можливості ЗРК, що можуть передати Україні Джерело: l’Opinion

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