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Франція та Італія замовлять 700 ракет до ЗРК SAMP/T, який передадуть Україні – ЗМІ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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SAMP
Фото: Факти ICTV

Франція та Італія планують закупити 700 ракет Aster-30 до зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, також відомого як Mamba, який готується до передачі Україні.

Про це домовилися 27 січня під час переговорів у Римі міністр збройних сил Франції Себастьяна Лекорню і його італійський колега Гвідо Кросетто, пише французьке видання l’Opinion.

За його даними, вартість спільного замовлення – €2 млрд.

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Однак невідомо, скільки ракет передадуть Україні разом із ЗРК SAMP/T, оскільки частину з них Італія і Франція залишать собі.

– Сьогодні в Римі ми розділили спільну волю продовжувати підтримувати Україну, забезпечувати безпеку Середземного моря перед обличчям нових загроз і нарощувати наші спільні виробничі можливості, особливо в галузі протиповітряної оборони, – написав Лекорню у Twitter.

Прем’єр Італії Джорджа Мелоні 13 січня ухвалила рішення про надання Україні батареї зенітного ракетного комплексу SAMP/T, а 22 січня стало відомо, що Рим і Париж завершують готувати ЗРК до передання в Україну.

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SAMP-T: характеристики та можливості ЗРК, що можуть передати Україні

Джерело: l’Opinion

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