Франція та Італія замовлять 700 ракет до ЗРК SAMP/T, який передадуть Україні – ЗМІ
Франція та Італія планують закупити 700 ракет Aster-30 до зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, також відомого як Mamba, який готується до передачі Україні.
Про це домовилися 27 січня під час переговорів у Римі міністр збройних сил Франції Себастьяна Лекорню і його італійський колега Гвідо Кросетто, пише французьке видання l’Opinion.
За його даними, вартість спільного замовлення – €2 млрд.
Однак невідомо, скільки ракет передадуть Україні разом із ЗРК SAMP/T, оскільки частину з них Італія і Франція залишать собі.
– Сьогодні в Римі ми розділили спільну волю продовжувати підтримувати Україну, забезпечувати безпеку Середземного моря перед обличчям нових загроз і нарощувати наші спільні виробничі можливості, особливо в галузі протиповітряної оборони, – написав Лекорню у Twitter.
Avec @GuidoCrosetto, aujourd’hui à Rome, nous avons partagé la même volonté commune de continuer à soutenir l’Ukraine, de sécuriser la mer Méditerranée face aux nouvelles menaces et d’accroître nos capacités de production communes, notamment en matière de défense sol-air. pic.twitter.com/rGKtVsHlN6
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) January 27, 2023
Прем’єр Італії Джорджа Мелоні 13 січня ухвалила рішення про надання Україні батареї зенітного ракетного комплексу SAMP/T, а 22 січня стало відомо, що Рим і Париж завершують готувати ЗРК до передання в Україну.
Джерело: l’Opinion