Замовлення ВПК для України та військові потреби на 2023 рік: підсумки візиту міністра ЗС Франції

Грудень, 28 в 22:11

У Київ приїхав з офіційним візитом міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, який зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та главою Міноборони Олексієм Резніковим.

Зокрема, вони обговорили безпекову ситуацію на фронті, оборонні потреби, посилення обороноздатності держави за підтримки Франції.

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За підсумками зустрічі Лекорню заявив про створення фонду, через який прийматимуть від України замовлення для військово-промислового комплексу.

– Ми обговорили питання військових потреб України для найближчих тижнів і 2023 року. Франція обрала декілька напрямків для допомоги Україні. Це передача обладнання ЗС Франції для української армії на початку наступного року. Другий напрям – це Європейський фонд миру. Франція вносить у цей фонд €500 млн. Третій – це новостворений фонд, через який Україна може адресувати замовлення французькому ВПК, – запевняє він.

Лекорню зазначає, що між Збройними силами України та Франції відбувається постійний обмін інформацією. За його словами, під час навчань військових водночас відбувається обмін досвідом, а знання і навички українських бійців є дуже цінними.

– Ми домовилися про початок нової програми підготовки наших офіцерів Повітряних сил для підготовки та освоєння нової системи ППО, про яку повідомимо пізніше, – наголосив Резніков.

Також вони обговорили питання реабілітації та лікування українських військовослужбовців у медзакладах Франції та започаткування довгострокових проєктів з французькими оборонними компаніями.