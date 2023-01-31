США не будут предоставлять Украине истребители F-16 — AFP

Январь, 30 в 23:21

США исключили отправку истребителей F-16 в Украину.

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет AFP.

Официального подтверждения со стороны Белого дома пока нет.

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В свою очередь Sky News отмечает, что это произошло после того, как украинские официальные лица активизировали свои призывы к западным союзникам относительно предоставления военных самолетов для помощи в войне с Россией.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не исключает отправки самолетов в Украину, но добавил, что для этого необходимо выполнить определенные условия.

Кроме того, Польша тоже дала “позитивные сигналы” о том, что она может быть готова отправить истребители.