В Белом доме поддерживают решение президента США Джо Байдена не направлять в Украину истребители F-16.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает CNN.

По словам Кирби, вместо истребителей F-16 США предоставляют большую помощь, включая танки Abrams.

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— Что я могу вам сказать, так это то, что в ближайшие недели и месяцы будет отправлено много средств. Виды вооружений, которые будут иметь решающее значение для украинцев в боевых действиях сейчас зимой, а потом и весной, — сказал Кирби CNN.

По словам Кирби, решение об отправке тяжелых танков Abrams не было принято поздно, даже на фоне информации о захвате Россией территорий на Востоке Украины.

— Решение по танкам — и не только США, но и немцев, а до этого британцев — действительно было разработано, чтобы помочь Украине подготовиться к боевым действиям, которые, как мы думаем… все увидят весной. На самом деле это один из тех случаев, когда мы пытаемся спрогнозировать потребности Украины, когда погода улучшится, и россияне попытаются перейти в наступление, — сказал он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский запросил истребители для поддержки Вооруженных сил Украины. Байден и ранее заявлял, что против отправки самолетов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки самолетов в Украину, но для этого необходимы определенные условия.

Польша также согласилась с тем, что она может быть готова отправить истребители.