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Хватит красных линий, дайте Украине истребители и ракеты: Науседа обратился к НАТО

Валентина Летяк, редактор ленты
Ґітанас Науседа - президент Литви
Фото: Getty Images

Партнеры и союзники Украины должны прекратить проводить любые красные линии и дать наконец современные истребительные и дальнобойные ракеты, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу LRT.

— Я видел много красных линий, которые были проведены, поэтому иногда у меня даже складывается впечатление, что эти красные линии проведены не нами, западными странами, демократиями, а террористическим государством Россия, которое пытается провести их через страх и угрозы. И она пытается их навязать, — объяснил литовский лидер.

По его словам, в отношении Украины уже перейден ряд красных линий, и это касается не только танков или статуса кандидата на вступление в ЕС.

— В начале войны Германия категорически заявила, что будет предоставлять только бронежилеты, каски и т. п., но не оружие. Но и эта красная линия также была пройдена достаточно давно. Этот Рубикон перейден, поэтому я очень надеюсь, что эта красная линия — если она действительно существует, а я думаю, что она существует только в наших головах — также будет перейдена, — подчеркнул Науседа.

Президент Литвы считает, что истребители и ракеты дальнего радиуса действия крайне необходимы Киеву “на этом решающем этапе войны, когда вот-вот произойдет переломный момент”.

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Источник: LRT

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