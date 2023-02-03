Февраль, 03 в 14:44

Представители Международного валютного фонда (МВФ) в середине февраля планируют встретиться с представителями Украины, чтобы продолжить обсуждение выделение кредита на сумму от 14 до 16 млрд долларов. Цель — принять решение до весны.

Об этом пишет британское издание Financial Times.

По заявлениям правительства Украины, в этом году дефицит бюджета составит 38 млрд долларов.

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Евросоюз выделил 18 млрд евро в рамках пакета помощи, согласованного в декабре. Но блок и другие крупные партнеры Киева хотят, чтобы международные кредиторы ускорили оказание поддержки Украине.

США также подталкивают МВФ к оказанию быстрой финансовой помощи Украине.

— Ожидается, что другие международные доноры, включая страны G7 и международные финансовые институты, покроют остальную часть потребности в финансировании, — сказал Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии.

Сейчас МВФ рассматривает пакет помощи на три-четыре года на сумму от 14 до 16 млрд долларов.

Ранее МВФ предоставило экстренное финансирование в размере 2,7 млрд долларов, а в декабре утвердил четырехмесячную программу для Украины, направленную как на укрепление экономики, так и на подготовку к получению крупного кредита.

Предоставление Украине кредитов — это довольно сложный процесс, учитывая трудности, с которыми придется столкнуться при их погашении.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) накануне заявил, что может продолжить финансирование так называемых рискованных проектов, если страны ЕС предоставят дополнительные гарантии.

С марта прошлого года ЕИБ выделил 1,7 млрд евро на восстановление дорог, общественного транспорта и школ в Украине. Еще 535 млн евро должны быть выделены в 2023 году.

Европейский банк реконструкции и развития обязался предоставить Украине кредиты и гарантии на общую сумму 3 млрд евро в период с 2022 по 2023 год, а Всемирный банк заявил, что на сегодняшний день выделил 16 млрд долларов помощи.