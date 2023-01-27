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МВФ может утвердить новый пакет помощи Украине на $16 млрд — СМИ

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
будівля МВФ
Фото: Depositphotos

Международный валютный фонд рассматривает возможность утверждения новой программы финансовой поддержки Украины на общую сумму около $16 млрд.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на анонимные информированные источники. В сообщении говорится, что программу могут утвердить уже в марте 2023 года.

— МВФ изучает возможность выделения Украине многолетнего пакета помощи на $16 млрд, чтобы покрыть потребности страны и поспособствовать увеличению другого международного финансирования, пока Киев пытается отбить российские силы, — отмечают источники.

В случае одобрения этого трех- или четырехлетнего плана в течение первого года Украина может получить от $5 до $7 млрд. В лучшем случае план могут согласовать до конца марта, а первый транш поступит уже в апреле.

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Однако утверждение программы зависит от определенных условий. В МВФ планируют, что в Киеву возьмут обязательства для внедрения ряда реформ в дополнение к успешному выполнению четырехмесячной программы МВФ, утвержденной в прошлом году.

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Источник: Bloomberg
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