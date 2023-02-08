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После Британии Зеленский посетит Брюссель – что известно

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Брюссель в четверг, 9 февраля.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк в социальной сети Twitter.

— Президент Украины должен выступить на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе завтра до полудня на коротком часовом заседании, а затем посетить Совет ЕС, — написал он.

6 февраля стало известно, что президент Европейского совета Шарль Мишель пригласил Зеленского на саммит в Брюсселе. Это подтвердил представитель президента Евросовета Баренд Лейтс.

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Сегодня, 8 февраля, Зеленский находится с визитом в Великобритании. Ранее самолет Королевских Военно-воздушных сил с украинским президентом приземлился в аэропорту Станстед.

В ходе визита он встретился с британским премьером Риши Сунаком. Кроме того, у него также запланирован визит в Букингемский дворец, где он встретится с королем Чарльзом III, а также выступление в парламенте страны-партнера.

Источник: Рикард Джозвяк

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