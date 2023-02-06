Зеленский может поехать в Брюссель на саммит ЕС — Financial Times

Саммит ЕС в Брюсселе на этой неделе планирует посетить президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает издание Financial Times.

Издание, ссылаясь на людей, проинформированных об этих планах, пишет, что соображения безопасности могут сорвать визит украинского президента.

Зеленский должен выступить на внеочередной сессии Европарламента по предложенному плану, связанному с соображениями безопасности.

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На прошлой неделе президент Украины принимал в Киеве президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу Европейского совета Шарля Мишеля.

— Честно говоря, есть большие риски, если я куда-нибудь поеду. Это правда, – сказал Зеленский журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о возможном визите в Брюссель.

Эта поездка может стать второй для Зеленского за пределы Украины после полномасштабного вторжения России. В декабре он посетил Вашингтон.

Лидеры 27 стран ЕС встретятся в четверг в Брюсселе на саммите, где запланированы темы обсуждения Украины, миграции и ответа блока на закон США о снижении инфляции.