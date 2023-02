Зеленский прилетел в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию.

Об этом пишет BBC.

Отмечено, что самолет Королевских Военно-воздушных сил с президентом приземлился в аэропорту Станстед.

Глава британского правительства опубликовал фотографию с украинским президентом.

Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa.

???????????????? #SlavaUkraini pic.twitter.com/rMoBTC3ken

— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 8, 2023