Зеленский прилетел в Великобританию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию.
Об этом пишет BBC.
Отмечено, что самолет Королевских Военно-воздушных сил с президентом приземлился в аэропорту Станстед.
Глава британского правительства опубликовал фотографию с украинским президентом.
Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa.
???????????????? #SlavaUkraini pic.twitter.com/rMoBTC3ken
— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 8, 2023
Зеленский в свою очередь поблагодарил британский народ за поддержку Украины.
– Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию, — написал он.
Ранее сообщалось, что глава государства встретится с британским премьером Риши Сунаком. Также Зеленский намерен посетить украинских военных, находящихся в Великобритании на учениях.
Кроме того, Букингемский дворец объявил, что президент Зеленский встретится с королем Чарльзом III во время своей поездки.