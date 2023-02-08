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Зеленский прилетел в Великобританию

Бедрак Виктория, редактор ленты
Зеленский прилетел в Великобританию
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию.

Об этом пишет BBC.

Отмечено, что самолет Королевских Военно-воздушных сил с президентом приземлился в аэропорту Станстед.

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Зеленский в свою очередь поблагодарил британский народ за поддержку Украины.

– Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию, — написал он.


Ранее сообщалось, что глава государства встретится с британским премьером Риши Сунаком. Также Зеленский намерен посетить украинских военных, находящихся в Великобритании на учениях.

Кроме того, Букингемский дворец объявил, что президент Зеленский встретится с королем Чарльзом III во время своей поездки.

Источник: BBC
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