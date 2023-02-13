Февраль, 13 в 17:30

После победы Украины в развязанной РФ полномасштабной войне не исключено, что союзники по НАТО могут стать стороной договоренностей по гарантиям безопасности для нашего государства.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В то же время, он не стал уточнять, какими могут быть эти гарантии.

Сейчас смотрят

– Будут ли какие-то международные гарантии? Это могут быть своего рода договоренности, в которых также участвуют союзники. Я не буду спекулировать, как именно они (гарантии безопасности, — Ред.) могут быть сформулированы. Но я говорю, что любые договоренности, где союзники по НАТО смогут предоставить любые гарантии Украине, абсолютно возможны, — подчеркнул Столтенберг.

Он уточнил, что гарантии от отдельных стран НАТО могут быть частью общего решения для Украины, чтобы обеспечить ее безопасность от возможных новых нападений РФ.

В то же время, Столтенберг отметил, что прежде чем говорить о будущем нашего государства и гарантиях, союзники по НАТО должны помочь Украине победить в войне. Это ключевая задача.

– Это условие номер один. Второй главный фокус должен быть на том, что когда эта война закончится, мы должны гарантировать, что Украина сможет себя защитить, – объяснил генсек блока.

Он напомнил о событиях 2014 года, когда после захвата украинского Крыма войска РФ совершили вторжение на Донбасс, а в 2022 году Кремль санкционировал повторное, на этот раз полномасштабное вторжение.

Столтенберг уточнил, что НАТО должно усилить Украину, оказывая поддержку, проводя учения для украинских воинов, помогая в переходе вооружения от советских образцов к современным, чтобы наша страна “могла противостоять дальнейшей агрессии”.

– Это самое важное для того, чтобы обезопасить будущее Украины, чтобы у них были сильные Вооруженные силы после того, как после войны будут достигнуты своего рода мирные договоренности, чтобы предотвратить третью большую атаку на Украину, — заявил Столтенберг.

Недавно президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет вступить в НАТО, поскольку это лучшая гарантия безопасности. По мнению главы государства, после победы наша страна сможет присоединиться к Североатлантическому блоку.

Источник: НАТО