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Факты / Україна

НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины и будущего наших детей — Зеленский

Илья Нежигай, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина намерена вступить в Североатлантический союз, поскольку это является лучшей гарантией безопасности.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с ведущим CNN Фаридом Закарией в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

— Гарантии безопасности для нас является одним из приоритетов… Мы понимаем, что пока мы не в НАТО, к сожалению, Россия это понимает, и борется с этим, — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина находится на пути к Североатлантическому союзу.

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— Мы на этом пути. НАТО — это лучшая гарантия безопасности для нас, для нашей страны, будущего наших детей, — отметил глава государства.

Ведущий спросил Владимира Зеленского, как он может прокомментировать слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который днем ранее на форуме в Давосе говорил, что необходимо дать возможность России быть членом мирового порядка.

— Мне кажется, что место среди террористов Россия себе уже выбрала, и сегодня это уже не зависит от их руководства… Я рад, что Киссинджер изменил свое мнение. Для нас сегодня приоритет, наша политическая задача, чтобы люди известные, различные политические деятели, актуальные, или которые были когда-то актуальны, чтобы они признавали большую ошибку именно Путина, чтобы они признавали, что это — агрессия именно России, — ответил Владимир Зеленский.

Параллельно с форумом в Давосе проходило заседание военного комитета НАТО, где заместитель генсекретаря заявил, что 2023 год будет сложным, а Союзу необходимо больше вкладываться в оборону и готовиться к будущим войнам.

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