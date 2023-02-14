В Турции снесут и заново отстроят разрушенный в результате землетрясений город

Февраль, 14 в 0:41

В Турции правительство приняло решение полностью снести и отстроить снова город Нурдаги, который имеет сильные разрушения после серии мощных землетрясений.

Известно, что город расположен на территории провинции Газиантеп, которая имеет наибольшие повреждения от землетрясения.

Губернатор провинции Ширнака Осман Билгин рассказал, что сейчас там продолжаются поисково-спасательные работы и разбор руин.

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Однако в конце концов правительство Турции решило, что специалисты полностью снесут здания в Нурдаги и отстроят дома заново.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла по шкале Рихтера — самое сильное за столетие. После него произошло еще два магнитудой 7,7 и 7,6 балла соответственно.

В соседней Сирии до сих пор не могут установить точное количество погибших от землетрясения, однако уже известно о смерти более 4,5 тыс. человек. Толчки земли почувствовали и в других странах — Израиле, Ливане, Иордании и Грузии.

Источник: NTV