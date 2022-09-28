Сентябрь, 28 в 14:20

Украина – снова тема номер один в ООН. На этот раз из-за проведения Россией на временно оккупированных территориях псевдореферендумов.

К представителям ООН уже обратился президент Украины. Владимир Зеленский подчеркнул, что любые российские преступные действия ничего не меняют для Украины, мы не поддаемся шантажу. Он призвал полностью изолировать Россию и лишить ее права вето.

Большинство стран-участниц Совбеза ООН решительно осудили так называемые референдумы. Такое псевдоволеизъявление произошло не только вопреки праву и Хартии ООН, но и угрожало жизни людей, которые оказались на временно оккупированных Россией территориях.

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В частности, представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что Штаты никогда не признают ни одну территорию, которую Россия попытается захватить или аннексировать, как нечто другое, чем часть Украины.

Страны-участницы Совбеза дали четко понять: хотя Москва и нарисовала в результатах псевдореферендума почти стопроцентное согласие на “присоединение к России” — это не будет иметь никаких юридических последствий для мира. Это — лишь очередная попытка Кремля оправдать несправедливую войну и отобрать кусок украинской территории.

Не осудили фейковые референдумы Индия и Китай, которые отстаивают умеренную политику по отношению к Кремлю. Они только призывали к миру и диалогу.

А вот постпред России снова завел свою пропагандистскую шарманку. Мол, “волеизъявление” проходило с соблюдением всех избирательных норм.

Евросоюз тоже заявил, что не признает результатов псевдореферендумов ни при каких условиях. Там возмущены такими действиями России и угрозами Украине ядерным оружием, и обещают новые санкции.

Отреагировала на “референдумы” под дулом автомата и Канада. Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что они никогда не признают фиктивное голосование, являющееся попыткой России аннексировать украинские территории, и планируют ввести новые санкции.