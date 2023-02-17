Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Смогут сбивать БПЛА: Чехия изготовит для Украины мобильные комплексы ПВО

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Смогут сбивать БПЛА: Чехия изготовит для Украины мобильные комплексы ПВО
Фото: Dreamstime

Чехия изготовит для Украины мобильные комплексы ПВО, которые будут профинансированы Нидерландами.

Об этом сообщает чешское издание Ceske Noviny.

Речь идет о сотне модифицированных внедорожников Toyota, оснащенных несколькими скорострельными пулеметами, которые сбивают беспилотники.

Сейчас смотрят

– Проект является ответом на российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Ракеты противовоздушной обороны, которые Украина использует против иранских дронов, в разы дороже этих беспилотников, – говорится в сообщении.

Также в Чехии модернизируется 90 танков Т-72. Их ремонт совместно оплачивают США и Нидерланды.

Напомним, новоизбранный президент Чехии Петр Павел планирует визит в Киев со словацкой коллегой.

Читайте
Храбрым защитникам: Чехия отправит в Украину танки, на одном из них – пожелание от премьера

Источник: Ceske Noviny

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка