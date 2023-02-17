Смогут сбивать БПЛА: Чехия изготовит для Украины мобильные комплексы ПВО
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Чехия изготовит для Украины мобильные комплексы ПВО, которые будут профинансированы Нидерландами.
Об этом сообщает чешское издание Ceske Noviny.
Речь идет о сотне модифицированных внедорожников Toyota, оснащенных несколькими скорострельными пулеметами, которые сбивают беспилотники.
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– Проект является ответом на российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Ракеты противовоздушной обороны, которые Украина использует против иранских дронов, в разы дороже этих беспилотников, – говорится в сообщении.
Также в Чехии модернизируется 90 танков Т-72. Их ремонт совместно оплачивают США и Нидерланды.
Напомним, новоизбранный президент Чехии Петр Павел планирует визит в Киев со словацкой коллегой.
Источник: Ceske Noviny