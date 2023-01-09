Храбрым защитникам: Чехия отправит в Украину танки, на одном из них – пожелание от премьера
Чехия передаст Украине модернизированные танки Т-72.
Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Twitter премьер-министр Петр Фиала. Он также написал краткое пожелание “Храбрым украинским защитникам” на танке Т-72, который отправится в Украину.
— Убежден, что украинцы победят в борьбе с российским агрессором, – отметил Петр Фиала.
По его словам, Украине предоставят и новую ремонтно-эвакуационную машину Treva 30.
— Во время посещения армейского арсенала Excalibur у меня также была возможность окрестить новую ремонтно-эвакуационную машину Treva 30, которая в будущем также может помочь в Украине, — добавил чешский премьер-министр.
В Twitter премьера отмечается, что оружейный завод Excalibur Army является одним из ключевых чешских производителей наземной военной техники. В основном предприятие занимается модернизацией наземной техники, будь то танки Т-72, самоходные гаубицы DANA или реактивные установки РМ-70.
Наиболее значимый контракт, над которым работает Excalibur Army в этой сфере — поставка в Украину модернизированных танков Т-72, которую совместно финансируют США и Нидерланды.
Фото: Петр Фиала