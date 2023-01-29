Новообраний президент Чехії Петр Павел планує візит до Києва зі словацькою колегою

Петр Павел, який переміг на виборах президента Чехії, збирається приїхати до Києва вже цієї весни.

Про це повідомляє чеське видання CNN Prime News.

Новообраний президент підтвердив журналістам, що хоче відвідати Україну. А також зазначив, що він приїде разом зі президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

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Ідея спільної поїздки з’явилась випадково, адже вони обидва планували здійснити такий візит.

– Вона сказала, що це було схоже на телепатію, що ми ніби обмінялись думками, – додав президент Чехії.

Також Павел зазначив, що візит відбудеться до саміту Північноатлантичного Союзу, що пройде у Вільнюсі в липні 2023 року.

28 січня Петр Павел переміг на виборах президента у Чехії. В останньому турі він набрав 58,32%.

Президент України Володимир Зеленський особисто привітав Петра Павела із перемогою на виборах та подякував йому та чеському народу за неослабну підтримку. А також запросив із візитом до України.

Петр Павел має цікаву біографію. За фахом він військовослужбовець. З 2015 по 2018 роки Павел займав найвищу військову посаду у Північноатлантичному союзі, очолюючи Військовий комітет НАТО.

Політик неодноразово виступав за необхідність військової допомоги Україні. Він також був ініціатором збору коштів для допомоги українським Збройним силам.

Джерело: CNN Prima News