Февраль, 18 в 17:07

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поддержал предоставление Украине гарантий безопасности, чтобы защитить нашу страну и остальную Европу от российской агрессии сейчас и в будущем.

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

– Для того, чтобы достичь мира, нам также нужно будет восстановить международный порядок, от которого зависит наша коллективная безопасность, — отметил Сунак.

По словам политика, речь прежде всего идет о международном праве. В связи с этим весь мир должен привлечь РФ к ответственности за ужасные военные преступления, совершенные в Украине, в частности, через Международный уголовный суд.

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Сунак добавил, что договоры и соглашения времен после Холодной войны не сработали в отношении Украины, а потому нужна “новая структура”, чтобы обеспечить безопасность нашей страны.

– Нам нужны новые рамки для долгосрочной безопасности. От прав человека до ядерных угроз, от Грузии до Молдовы РФ совершала нарушение за нарушением в отношении стран, не охваченных коллективной безопасностью НАТО. И ответ на это международного сообщества не был достаточно сильным, — подчеркнул Сунак.

Он вспомнил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Украина в будущем станет членом этого военного блока. Сунак добавил, что, прежде чем это произойдет, союзникам нужно сделать больше для усиления долгосрочной безопасности Украины.

– Мы должны предоставить им передовые возможности по стандартам НАТО, которые им нужны на будущее. И мы должны продемонстрировать, что останемся на их стороне в защите их страны. Украина нуждается и заслуживает гарантий такой поддержки, — заявил британский премьер.

Он уточнил, что в преддверии саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, союзники Украины должны собраться и “начать выстраивать такие долгосрочные гарантии”.

– Нашей целью должно быть создание в Вильнюсе новой хартии для защиты Украины от будущей агрессии РФ, – отметил Сунак.

Он напомнил, что речь идет не только о безопасности и суверенитете Украины, но и “каждой нации”, поскольку полномасштабное вторжение РФ, “ее отвратительные военные преступления и безответственная ядерная риторика являются симптомами более широкой угрозы всему, во что мы верим”.

В заключение Риши Сунак процитировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который во время обращения к британским депутатам сказал, что Киев и его союзники продвигаются “к важнейшей победе в нашей жизни”, победе над “самой идеей войны”.

– У нас не может быть большей цели, чем доказать его правоту, — подытожил премьер Британии.

На заявление Риши Сунака уже отреагировали в Офисе президента Украины. Руководитель ОПУ Андрей Ермак поблагодарил политика за поддержку украинского предложения по гарантиям безопасности.

– Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поддержал необходимость предоставления гарантий безопасности для защиты Украины от российской агрессии. Это также инструмент защиты Европы, — отметил Ермак.

Как известно, генсек Йенс Столтенберг не исключал, что после победы Украины в войне союзники по НАТО могут стать стороной договоренностей по гарантиям безопасности для нашего государства.