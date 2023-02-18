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Факты / Світ / Мировые новости

По стандартам НАТО: Сунак поддержал предоставление Украине долгосрочных гарантий безопасности

Юлия Соколова, редактор ленты
Ріші Сунак
Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поддержал предоставление Украине гарантий безопасности, чтобы защитить нашу страну и остальную Европу от российской агрессии сейчас и в будущем.

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

– Для того, чтобы достичь мира, нам также нужно будет восстановить международный порядок, от которого зависит наша коллективная безопасность, — отметил Сунак.

По словам политика, речь прежде всего идет о международном праве. В связи с этим весь мир должен привлечь РФ к ответственности за ужасные военные преступления, совершенные в Украине, в частности, через Международный уголовный суд.

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Сунак добавил, что договоры и соглашения времен после Холодной войны не сработали в отношении Украины, а потому нужна “новая структура”, чтобы обеспечить безопасность нашей страны.

– Нам нужны новые рамки для долгосрочной безопасности. От прав человека до ядерных угроз, от Грузии до Молдовы РФ совершала нарушение за нарушением в отношении стран, не охваченных коллективной безопасностью НАТО. И ответ на это международного сообщества не был достаточно сильным, — подчеркнул Сунак.

Он вспомнил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Украина в будущем станет членом этого военного блока. Сунак добавил, что, прежде чем это произойдет, союзникам нужно сделать больше для усиления долгосрочной безопасности Украины.

Мы должны предоставить им передовые возможности по стандартам НАТО, которые им нужны на будущее. И мы должны продемонстрировать, что останемся на их стороне в защите их страны. Украина нуждается и заслуживает гарантий такой поддержки, — заявил британский премьер.

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Он уточнил, что в преддверии саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, союзники Украины должны собраться и “начать выстраивать такие долгосрочные гарантии”.

– Нашей целью должно быть создание в Вильнюсе новой хартии для защиты Украины от будущей агрессии РФ, – отметил Сунак.

Он напомнил, что речь идет не только о безопасности и суверенитете Украины, но и “каждой нации”, поскольку полномасштабное вторжение РФ, “ее отвратительные военные преступления и безответственная ядерная риторика являются симптомами более широкой угрозы всему, во что мы верим”.

В заключение Риши Сунак процитировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который во время обращения к британским депутатам сказал, что Киев и его союзники продвигаются “к важнейшей победе в нашей жизни”, победе над “самой идеей войны”.

– У нас не может быть большей цели, чем доказать его правоту, — подытожил премьер Британии.

На заявление Риши Сунака уже отреагировали в Офисе президента Украины. Руководитель ОПУ Андрей Ермак поблагодарил политика за поддержку украинского предложения по гарантиям безопасности.

– Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поддержал необходимость предоставления гарантий безопасности для защиты Украины от российской агрессии. Это также инструмент защиты Европы, — отметил Ермак.

Как известно, генсек Йенс Столтенберг не исключал, что после победы Украины в войне союзники по НАТО могут стать стороной договоренностей по гарантиям безопасности для нашего государства.

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Источники: AP, Sky News, The Guardian
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