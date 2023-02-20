Белый дом предупреждал Кремль о визите Байдена в Киев — АР

Февраль, 20 в 16:24

Администрация президента США Джо Байдена предупреждала Россию о его визите в Украину незадолго до вылета из Вашингтона, чтобы “избежать прямого конфликта между двумя ядерными державами”, сообщает Associated Press.

— Белый дом не стал вдаваться в подробности, но советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что он уведомил Москву о визите Байдена в Киев незадолго до его отъезда “с целью деконфликтности”, чтобы избежать любых просчетов, которые могли бы привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами, — пишет издание.

По словам Салливана, планирование визита Байдена в Киев проходило в закрытом режиме с относительно небольшой группой помощников.

Он сказал, что Байден принял окончательное решение о поездке в Украину, которая готовилась месяцами, в пятницу во время встречи в Овальном кабинете.

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В понедельник, 20 февраля, Джо Байден посетил Украину с необъявленным визитом за несколько дней до годовщины полномасштабного вторжения России.