О визите Байдена в Киев знали не более 10 человек — Никифоров

Февраль, 20 в 15:25

Визит президента США Джозефа Байдена в Украину готовился в полной секретности. В течение года президент Владимир Зеленский неоднократно приглашал американского коллегу в Киев.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

— Президент в течение года приглашал президента США в Украину, а несколько дней назад мы получили сигнал, что это приглашение принято и соответственно началась подготовка. Как именно готовили визит, я вам не могу сказать, — подчеркнул он.

По его словам, этим занимались Офис президента, МИД и те, кто отвечает за безопасность, так же и со стороны США — Госдепартамент и Белый дом.

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Он отметил, что о визите знало очень ограниченное количество людей, примерно до 10-ти. Это руководители тех подразделений, которые готовили визит.

— Знали единицы, только руководители каждого из этих учреждений…Многие из тех, кто должен был быть задействован в подготовке такого визита не знали и, возможно, узнали только сегодня, — добавил он.

Встреча тет-а-тет длилась вдвое дольше, чем было запланировано. Разговор должен был быть полчаса, но длился час.

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

Между нынешним и предыдущим визитом американских президентов в Украину — почти 15 лет. Последний раз нас посещал Джордж Буш-младший в 2008 году.