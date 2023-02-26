Безуспешные попытки наступления оккупантов и десятый пакет санкций ЕС против РФ: что происходит на 368-й день войны (онлайн)

ЕС ввел десятый пакет санкций против России. Туда попали предприятия Росатома, Росбанк, бывший глава Мотор-Сич и другие физические и юридические лица.

В Украине повреждено около 50% объектов энергосистемы, сообщили в ДТЭК.

Украина получила поддержку первой страны Латинской Америки в создании трибунала над РФ, заявили в МИД.

РФ оккупировала более 1,8 тыс. украинских городов и сел и стремится увеличить это число, заявил президент Владимир Зеленский.