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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Безуспешные попытки наступления оккупантов и десятый пакет санкций ЕС против РФ: что происходит на 368-й день войны (онлайн)

Безуспешные попытки наступления оккупантов и десятый пакет санкций ЕС против РФ: что происходит на 368-й день войны (онлайн)

ЕС ввел десятый пакет санкций против России. Туда попали предприятия Росатома, Росбанк, бывший глава Мотор-Сич и другие физические и юридические лица.

В Украине повреждено около 50% объектов энергосистемы, сообщили в ДТЭК.

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РФ оккупировала более 1,8 тыс. украинских городов и сел и стремится увеличить это число, заявил президент Владимир Зеленский.

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00:31 - 26 февраля

Уже в марте Хорватия должна начать передачу Украине 14 транспортных вертолетов.

В настоящее время 20 вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т были выведены из строя Вооруженных сил Хорватии.

— По имеющейся информации, несколько вертолетов сейчас находятся на территории авиационно-технического центра в Большой Горице, где его сотрудники занимаются всей необходимой технической подготовкой, — говорится в материале.

Кроме того, с вертолетов снимается вся существующая маркировка, при необходимости заменяется использованный материал, добавляется масло.

— Предполагается, что вертолеты будут готовы к транспортировке примерно через десять дней. По нашей информации, семь вертолетов будут частично разобраны и перевезены наземным путем, а остальные семь полетят в Польшу, — добавили напоследок.

Источник: Jutarnji list

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