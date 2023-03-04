Март, 04 в 16:59

Военно-политическое руководство России, в частности, диктатора Владимира Путина, нужно привлечь к ответственности за преступление агрессии против Украины. Без этого мир невозможен.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола во время общения с журналистами во Львове.

– Когда мы говорим о мире, мы должны говорить о привлечении к ответственности. Кто бы ни был ответственен за эти преступления, он должен заплатить, — сообщила она.

Метсола объяснила, что сейчас нужно найти подходящую юрисдикцию и правовые средства для расследования преступления агрессии РФ.

Сейчас смотрят

Она уточнила, что во время встречи с генпрокурором Украины Андреем Костиным услышала о существенном прогрессе в вопросе создания специального трибунала над РФ и “очень хорошие предложения”.

Глава Европарламента также анонсировала переговоры с сотрудниками ООН по этому вопросу. По словам Метсолы, следует убедиться, что сейчас есть механизмы для сбора доказательств преступлений РФ, а впоследствии – для судебного преследования.

– Если собранные материалы соответствуют статье 8 Римского устава, то есть преступление агрессии, необходимо создать специальный трибунал. Вопрос уже не в том, каким образом, а вопрос – когда. Когда мы видим расследуемые в Украине случаи, информацию, которую собирают разные страны-члены (ЕС, — Ред.), США, Великобритания, речь идет о привлечении виновных к ответственности, включая Владимира Путина. Без этого у нас не будет мира, – подчеркнула Метсола.

По ее словам, если западные союзники не смогут найти юридическое решение по трибуналу, то подведут Украину и другие страны, рассчитывающие на наказание виновных в преступлении агрессии на территории Европы.

Метсола убеждена, что ООН должна быть подключена к этому процессу.

Как известно, 3 марта в Украине прошла конференция United for Justice (Объединенные ради справедливости). Это мероприятие называют “юридическим Рамштайном”. Один из рассматриваемых вопросов – создание спецтрибунала над Россией за преступление агрессии.

Президент Владимир Зеленский рассказал на конференции, что Украина уже зарегистрировала более 70 тыс. военных преступлений РФ. Но еще не все зверства оккупантов задокументированы, поскольку такие города, как Мариуполь и Волноваха, до сих пор под оккупацией.

В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что коалиция, которая работает над созданием трибунала для РФ, уже насчитывает 29 государств.