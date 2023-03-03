В Украине сегодня состоится “юридический Рамштайн”: генпрокурор озвучил детали
В пятницу, 3 марта, в Украине была организована конференция United for Justice (Объединенные ради справедливости). Это мероприятие еще называют “юридическим Рамштайном”.
О деталях мероприятия рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин в комментарии РБК-Украина.
По его словам, конференция направлена на объединение усилий по привлечению России к ответственности за военные преступления.
– Эта конференция имеет целью стать эдаким “юридическим Рамштайном”: собрать всех причастных к привлечению РФ к ответственности не только у нас в Украине, но и на международном уровне, – отметил Костин.
В конференции планируется участие гостей, посетивших Украину впервые с начала широкомасштабной войны.
Костин также объяснил, чем эта конференция отличается от других подобных мероприятий.
– Это будет конференция, которая впервые за время полномасштабной агрессии охватывает все элементы ответственности страны-агрессора, – заявил генпрокурор.
Он уточнил, что до этого происходило много мероприятий в разных странах мира, однако они были узкотематическими.
На “юридическом Рамштайне” будет обсуждаться весь спектр вопросов, связанных с полномасштабной агрессией РФ:
- привлечение к ответственности на национальном уровне и на уровне Международного уголовного суда;
- создание спецтрибунала над Россией за преступление агрессии;
- механизм компенсации нанесенного агрессором ущерба;
- наиболее тяжкие военные преступления оккупантов, такие, как геноцид, преступления против детей, преступления, связанные с сексуальным насилием.
– Все эти компоненты будут рассматриваться на этой конференции, – добавил Костин.
Как сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, конференция United for Justice должна состояться 3 марта во Львове.
Именно в этот город сегодня прибыл президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской. Во Львове состоялась встреча украинского лидера с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
В Украине сейчас также находится прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. По-видимому, он примет участие в конференции.
О проведении “юридического Рамштайна” стало известно 24 февраля, в годовщину полномасштабной войны. Тогда Владимир Зеленский сообщил, что в начале марта состоится конференция United for Justice во Львове, куда будут приглашены лидеры и международные организации, в том числе прокурор МКС Карим Хан.
Помимо юридического, уже существует “финансовый Рамштайн” – межведомственная Координационная платформа доноров. Кроме того, министры обороны стран-союзниц регулярно собираются на заседание Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн), где согласовывают оказание военной помощи Украине.
Источник: Facebook-страница Игоря Зинкевича