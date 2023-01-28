В Чехии закончилось голосование во втором туре выборов президента республики.

Как сообщает чешский портал Novinky, по предварительным данным подсчета голосов, более 58% голосов избирателей получает экс-глава Военного комитета НАТО, генерал в отставке Петр Павел.

По результатам подсчета 99,99% голосов Петр Павел получает 58,32% поддержки избирателей, когда у бывшего премьера Чехии Андрея Бабиша лишь 41,67%.

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На выборах явка избирателей составила 70,22%.

Глава правительства Чехии Петр Фиала уже поздравил победителя. По его словам, Павел является тем человеком, который сможет наладить конфликт, а не разжигать их.

— Поздравляю Петра Павла с избранием 4-м Президентом Чешской Республики. Победил гражданский кандидат. Ценности, которые он представлял, победили. Это очень важная новость в эти международно и экономически сложные времена, — написал он в Twitter.

Gratuluji Petru Pavlovi ke zvolení v pořadí 4. prezidentem České republiky. Vyhrál občanský kandidát. Vyhrály hodnoty, které reprezentoval. To je mimořádně důležitá zpráva v této mezinárodně i ekonomicky složité době… pic.twitter.com/sWR8nQ1M46 — Petr Fiala (@P_Fiala) January 28, 2023

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Петра Павла после сообщений чешских медиа о победе на президентских выборах.

— Искренне поздравляю Петра Павла с убедительной победой на выборах Президента Чешской Республики. Ценю вашу поддержку Украины и нашей борьбы против российской агрессии. Буду рад тесному личному сотрудничеству на благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы, — написал Зеленский в Twitter.

Щиро вітаю @general_pavel із переконливою перемогою на виборах Президента Чеської Республіки. Ціную вашу підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії. Буду радий тісній особисті співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об'єднаної Європи. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2023

Результаты выборов Государственная избирательная комиссия Чехии объявит 31 января. В период с 1 по 10 февраля ход и результаты обоих туров президентских выборов можно будет обжаловать в Высшем административном суде.

Что известно о кандидате

Петр Павел (61 год) с 1979 по 1983 год учился в Военном колледже сухопутных войск в Вышкове на разведчика, а с 1988 по 1991 годы получил последипломное образование в Военной академии в Брно по направлению командно-штабной разведки.

С 2005 года учился в Королевском колледже оборонных исследований в Лондоне, а в 2005-2006 годах — в Королевском колледже Лондона, где получил степень магистра искусств в области международных отношений.

С 2012 по 2014 годы был главой Генерального штаба армии Чехии. Уже с 2015 по 2018 годы Петр Павел занимал высшую военную должность в Североатлантическом союзе, возглавляя Военный комитет НАТО.

В ноябре 2018-го ушел в отставку из армии. В июне 2022 года Павел объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в Чехии.

Политик владеет английским, французским и русским языками. Имеет двух сыновей от первой жены — Ганы. Второй раз женат на Еве, которая является полковницей авиации.

Петр Павел и Украина

Политик неоднократно выступал за необходимость военной помощи Украине. Он также был инициатором сбора средств для помощи украинским Вооруженным силам.

Петр Павел позиционирует себя как прозападный кандидат, который поддерживает помощь Украине.

Во времена своего руководства Военного комитета НАТО Павел инициировал установление “горячей линии” с Генштабом России и лично контактировал с главой Генштаба России генералом Валерием Герасимовым, с которым тогда обсуждалась тема Крыма после оккупации Россией и война в зоне ООС.

Кроме того, Петр Павел был в Украине за время, пока занимал должность главы Военного комитета НАТО.

Как сообщает Детектор медиа, накануне дня выборов на почтовые ящики чехов неизвестные прислали письма, в которых утверждалось, что Петр Павел умер в ночь на 26 января от “вероятной сердечной недостаточности”.

Журналисты выяснили, что письмо было разослано через российский почтовый сервис Яндекс, а в самом письме ссылались на слова якобы пресс-секретаря Петра Павела.

По данным издания, неизвестные прислали не только письмо с сообщением о смерти Павела. Впоследствии на почтовые ящики пришло еще одно: от имени его менеджера по коммуникациям. В этом же письме утверждалось, что ночью кандидат в президенты Чехии пережил клиническую смерть, но выжил благодаря усилиям врачей.

— Однако все это — неправда, а цитата менеджера — фейковая, — пишет издание.

Сам Петр Павел впоследствии прокомментировал эти сообщения и заявил, что ситуацию расследует криминальная полиция Чехии.

Фото: General Pavel