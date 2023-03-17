Март, 17 в 17:36

Отныне президент России Владимир Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления — незаконного принудительного перемещения украинских детей.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест диктатора Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

— Это означает, что за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры трижды будут думать, прежде чем пожимать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим является преступным, а его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности, — заявил генпрокурор.

По словам Костина, это историческое решение для Украины и всей системы международного права.

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В 2014 и 2015 годах Украина обратилась в МУС с запросами о расследовании военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных на территории Украины. В 2022 году были приняты необходимые изменения в законодательство, которые позволили Офису прокурора МУС полноценно осуществлять расследование в Украине.

В МУС было передано более 40 томов материалов уголовного производства. В частности электронные доказательства, протоколы осмотров по методике Беркли, протоколы с видео допросами свидетелей и потерпевших.

В рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), проверяется информация о принудительной депортации по меньшей мере 16 226 детей. Досудебное расследование продолжается и осуществляется СБУ.