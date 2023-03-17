Путин имеет большое желание в ближайшие годы устроить глобальный голод — Данилов

Март, 17 в 17:10

Российский диктатор Владимир Путин имеет большое желание устроить глобальный голод.

Такое заявление в интервью Радио Свобода, сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Что делает Путин? Путин имеет большое желание, чтобы ближайшие год, два, три появилось такое явление как голод. И то, что мы уже не сможем поставлять столько пищевых продуктов, сколько мы поставляли до того как страна, которая кормила огромное количество населения в мире, Путин будет этим пользоваться. И имейте в виду, год, два, три — эти так называемые голодные мигранты должны где-то появиться, – сказал он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны считает, что это один из планов Путина и что с этим надо как можно скорее покончить.

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– Почему я и говорю, что с ним надо заканчивать как можно скорее. Потому что это вещи, которые являются абсолютно понятными. Они есть на столе. Но о них никто не говорит. Почему мир не хочет этого понять, мне трудно сказать, – отметил Данилов.

Также он рассказал, что у СНБО есть расчеты, которые были представлены президенту и Кабмину. Согласно им, когда мир в 2040-2050 годах выйдет на население примерно в 10 млрд граждан, нужно будет дополнительно 265 миллионов протеинов.

– Где их брать – мир не знает. И чем больше будет территорий, на которых будут происходить такие вещи, как сегодня происходят на территории нашей страны, это будут еще большие вызовы, – отметил Данилов.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупационные войска намеренно минируют поля украинских аграриев, чтобы навредить сельхозпроизводителям и агросектору Украины.