Путин имеет большое желание в ближайшие годы устроить глобальный голод — Данилов
Российский диктатор Владимир Путин имеет большое желание устроить глобальный голод.
Такое заявление в интервью Радио Свобода, сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
– Что делает Путин? Путин имеет большое желание, чтобы ближайшие год, два, три появилось такое явление как голод.
И то, что мы уже не сможем поставлять столько пищевых продуктов, сколько мы поставляли до того как страна, которая кормила огромное количество населения в мире, Путин будет этим пользоваться.
И имейте в виду, год, два, три — эти так называемые голодные мигранты должны где-то появиться, – сказал он.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны считает, что это один из планов Путина и что с этим надо как можно скорее покончить.
– Почему я и говорю, что с ним надо заканчивать как можно скорее. Потому что это вещи, которые являются абсолютно понятными.
Они есть на столе. Но о них никто не говорит. Почему мир не хочет этого понять, мне трудно сказать, – отметил Данилов.
Также он рассказал, что у СНБО есть расчеты, которые были представлены президенту и Кабмину. Согласно им, когда мир в 2040-2050 годах выйдет на население примерно в 10 млрд граждан, нужно будет дополнительно 265 миллионов протеинов.
– Где их брать – мир не знает. И чем больше будет территорий, на которых будут происходить такие вещи, как сегодня происходят на территории нашей страны, это будут еще большие вызовы, – отметил Данилов.
Ранее мы рассказывали, что российские оккупационные войска намеренно минируют поля украинских аграриев, чтобы навредить сельхозпроизводителям и агросектору Украины.