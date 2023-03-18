Март, 18 в 8:48

Президент США Джо Байден считает дело Международного уголовного суда относительно военных преступлений российского диктатора Владимира Путина обоснованным, а ордер на его арест — “очень сильным аргументом”.

Об этом американский лидер заявил в интервью CNN.

— Я думаю, что это оправдано, — сказал Байден.

Он признал, что авторитет МУС не признается ни США, ни Россией, однако отметил, что ордер на арест — “это очень сильный аргумент”, подчеркнув, что Путин “явно совершил военные преступления”.

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Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В заявлении МУС отмечается, что Путин несет ответственность за военное преступление депортации детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию.

Легитимность Международного уголовного суда признают 123 страны, поэтому Украина может требовать ареста Путина от стран, которые приняли Римский статут.