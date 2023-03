Март, 18 в 1:03

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка РФ Львовой-Беловой по обвинению в принудительном вывозе детей из Украины.

Впоследствии заголовки с решением МУС стали главной новостью дня для ряда западных СМИ, возглавили первые полосы газет и стали поводом для реакции международных организаций.

Как отреагировали ведущие медиа и влиятельные международные организации на решение МУС — читайте в материале Фактов ICTV.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch приветствовала решение суда и назвала это “тревожным звонком” для других потенциальных преступников.

— Это большой день для многих жертв преступлений, которые совершают российские войска в Украине с 2014 года. Благодаря этим ордерам на арест Международный уголовный суд объявил Путина лицом в розыске и этим сделал первый шаг, чтобы положить конец безнаказанности, которая уже слишком долго вдохновляет преступников в российской войне против Украины. Эти ордера посылают четкое сообщение о том, что приказы совершать серьезные преступления против гражданских лиц или толерирование серьезных преступлений против гражданских может привести к тюремной камере в Гааге, — заявил заместитель директора по вопросам международного правосудия в организации HRW Балкис Джарра.

Американская газета NYT пишет, что несмотря на то, что МИД России отклонил ордера на арест, отметив, что оно не является стороной в суде, ордера на арест Путина углубят его изоляцию на Западе и могут ограничить его передвижение за рубежом.

— Это делает Путина изгнанником… Если он путешествует, он рискует быть арестованным. Это никогда не исчезнет, — сказал в комментарии NYT Стивен Рапп, бывший посол по особым поручениям, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Государственном департаменте США.

По его словам, Россия не сможет получить освобождение от санкций без выполнения ордеров.

— Либо Путин предстанет перед судом в Гааге, — сказал Рапп, — либо он будет все больше и больше изолирован и умрет с этим бременем над головой.

Юрист-международник по правам человека и управляющий партнер Global Rights Compliance Уэйн Джордаш говорит, что ордера МУС является первым из многих, которые будут объявлены.

— Это важный первый шаг. Есть разумные основания полагать, что Путин несет ответственность за эти военные преступления и многие другие. Молодцы, МУС, — написал он в Twitter.

Essential first step. Reasonable Grounds to believe that Putin s responsible for these war crimes and many others. Kudos to the ICC. https://t.co/ecdq17Evb2 — Wayne Jordash (@WayneJordash) March 17, 2023

В комментарии изданию The Guardian он добавил, что “в течение следующих нескольких месяцев появится больше (ордеров на арест, — Ред.). Это своего рода предупредительный выстрел. Это прокурор только начинает дело”.

“Лишь началом” ордера на арест Путина назвал и верховный представитель ЕС по международным вопросам Жозеп Боррель.

— Это важное решение для международного правосудия и для народа Украины. Мы четко заявили в Европейском Союзе, что ответственные за незаконную агрессию против Украины должны предстать перед правосудием, — указал Боррель.

Другое американское издание, The Washington Post, считает, что шаг МУС является в значительной степени символическим, поскольку Россия, как и США, не признает юрисдикцию МУС.

В комментарии WP профессор права Американского университета Роберт Голдман отметил, что для МУС крайне необычно выдавать ордера на арест за военные преступления, когда конфликт продолжается, и “довольно беспрецедентно” преследовать действующего главу государства, хотя МУС ранее выдавал ордера на арест бывшего президента Судана Омара аль-Башира, когда тот находился у власти. Южная Африка оказалась под ударом из-за того, что не арестовала Башира, когда он приехал в страну.

По словам Голдмана, вероятное насильственное перемещение детей является “очень серьезным военным преступлением”. Но он выразил обеспокоенность тем, что судебный иск против Путина сейчас может осложнить возможное заключение мирного соглашения.

— Это дает Украине очень сильную аргументацию, чтобы сказать, что условием урегулирования является то, что мы либо не будем иметь дело с человеком, который разыскивается за военные преступления, или что этот человек должен быть доставлен в МУС, чтобы заплатить за свои преступления, что является нереалистичным предложением, — сказал Голдман.

На своей странице в Twitter генерал-лейтенант Марк Гертлинг, бывший Командующий армией США в Европе приветствовал решение о выдаче ордеров МКС и отметил, что это может изменить подход к России президента Китая Си Цзиньпина, который на следующей неделе намерен посетить РФ.

— Заслуженная слава для Путина. Я уверен, что это может повлиять на подход Си к своему “товарищу” во время визита. Идеальное время (для того, чтобы объявить ордер, — Ред.), — написал Гертлинг.

Well-deserved notoriety for Putin. I’m sure this may affect Xi’s approach to his “friend” during the visit. Perfect timing. https://t.co/WTglOKfWqk — MarkHertling (@MarkHertling) March 17, 2023

Старший научный сотрудник Немецкого Фонда Маршалла США Джонатан Кац также считает, что ордер МУС может повлиять на отношения между Россией и Китаем.

— Сегодняшнее решение МУС является важным шагом для привлечения Путина к ответственности за преступную депортацию украинских детей. Это вершина айсберга для привлечения России к ответственности за войну. Такие лидеры, как Си из Китая, на следующей неделе пожмут руку военному преступнику, который охотится на детей, — написал он в Twitter.

ICC decision today is big deal & critical to hold Putin accountable for Criminal deportation Ukrainian children. Tip of iceberg for Russia war accountability. Leaders like China’s Xi next week will be shaking hand of war criminal preying on children @gmfus https://t.co/UN27tUuJce — Jonathan Katz (@JonDKatz) March 17, 2023

В интервью французскому телеканалу France 24 после того, как МУС выдал ордер на арест президента России, главный прокурор суда Карим Хан заявил, что это важный день для международного правосудия. Этот ордер ознаменовал “первый случай, когда международный суд выдвинул обвинения главе государства из “Большой пятерки”, сказал Хан, имея в виду пятерых постоянных членов Совета Безопасности ООН.

В комментарии WSJ Дэвид Шеффер, бывший посол США по особым поручениям по вопросам военных преступлений сказал, что этот ордер может изменить отношение к Путину внутри России.

— Я думаю, что это также подорвет их легитимность внутри России… Они навсегда будут идентифицированы как обвиняемые, скрывающиеся от Международного уголовного суда, — сказал он.

В интервью немецкому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland министр юстиции ФРГ Марко Бушманн также приветствовал ордер на арест Путина.

— Любой, кто разжигает кровавую войну, как Путин, должен ответить за это в суде… Лучшим решением будет, если обвинительный акт будет передан в Международный уголовный суд. Выданный сейчас ордер на арест за военные преступления является важным сигналом решимости, — сказал он.

Кроме того, важно продолжать думать о других моделях “того, как мы осуществляем последовательное преследование, например, с помощью специального трибунала для преследования преступления агрессивной войны”, добавил Бушман.

Напомним, 17 марта МУС объявил, что Путин ответственен за депортацию украинских детей с оккупированных территорий в Россию. Эта мера вряд ли будет иметь какое-то немедленное влияние, но ордер на арест такого влиятельного действующего главы государства, как Путин, никогда ранее не выдавался.

Российская Федерация не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

В апреле 2022 года офис уполномоченной по правам ребенка РФ Львовой-Беловой сообщал, что около 600 детей из Украины они поместили в детские дома в Курске и Нижнем Новгороде, прежде чем отправить жить в семьи в Московской области.