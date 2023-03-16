Обсуждение закончится в ближайшие дни: МВФ отметил прогресс переговоров с Украиной по программе

Март, 15 в 22:24

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гэвином Греем отмечает прогресс по итогам проведенных политических обсуждений с властями Украины в Варшаве с 8 по 15 марта о возможной новой программе. Фонд отмечает необходимость продолжить этот диалог в ближайшие дни.

— Обсуждения между персоналом МВФ и властями Украины были продуктивными, и был достигнут очень хороший прогресс в согласовании набора политик, которые могли бы лежать в основе программы, поддерживаемой Фондом, – заявил представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

Он отметил, что “опираясь на этот прогресс, персонал и власти рассчитывают завершить обсуждения в ближайшие дни”.

Напомним, что с 8 по 15 марта миссия МВФ работала в Варшаве, где вместе с представителями Украины обсуждалась будущая программа финансирования.