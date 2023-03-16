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Скоро МВФ объявит о новой программе для Украины на $15,6 млрд — FT

Бедрак Виктория, редактор ленты
Скоро МВФ объявит о новой программе для Украины на $15,6 млрд — FT
Фото: Depositphotos

МВФ завершает подготовку четырехлетней программы кредитования для Украины на сумму $15,6 млрд.

Об этом сообщает Financial Times.

Указано, что переговоры между МВФ и украинскими властями состоялись в Варшаве с 8 по 15 марта.

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В фонде заявили, что они были продуктивными и “был достигнут очень хороший прогресс в соответствии с набором подходов, которые могли бы лечь в основу программы, поддерживаемой фондом”.

— Хотя МВФ в этом году сможет предоставить лишь $4-5 млрд, что составляет лишь часть от общей потребности в финансировании, программа закрепит политику правительства, продемонстрирует широкую поддержку Украины и тем самым поможет обеспечить достаточное финансирование со стороны других партнеров, — рассказала главный экономист киевского инвестиционного банка Dragon Capital Елена Белан.

Ранее министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона заявил, что сегодня Украина 50% своего бюджета тратит на войну, а остальные 50% финансируют западные партнеры. Сейчас цель такова, чтобы после войны Украина вышла на уровень более-менее самообеспечения.

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Источник: Financial Times
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