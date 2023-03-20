Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским после визита в Москву – FT

Март, 20 в 11:15

После визита в Москву лидер КНР Си Цзиньпин может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет издание Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

— Это будет первый прямой контакт Си с Зеленским с момента полномасштабного вторжения и признак ограничений, которые Китай видит в своем союзе с Россией, в то время, когда Пекин хочет подтвердить свою репутацию потенциального миротворца, — пишет автор публикации.

Эксперты считают, что китайский лидер пойдет на это, поскольку “Китай просто не может позволить себе стать соперником как США, так и Европы”.

По их мнению, вызов для Си Цзиньпина заключается в том, чтобы найти баланс между этими опасениями и преимуществами более тесных связей с Москвой в условиях растущей напряженности в отношениях с США и их союзниками.

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Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта начал свой визит в Москву, который продлится до 22 марта. Это первый государственный визит китайского лидера в РФ за четыре года.