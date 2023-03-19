Март, 19 в 17:59

Для президента Китая Си Цзиньпина визит в Россию является важным для закрепления вассальной зависимости Москвы от Пекина.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сказал политолог Олег Саакян. Он отметил, что Си Цзиньпин сейчас переходит к более проактивной внешней политике, поскольку стремится вернуть Китаю статус лидерства.

— Российская агрессия немного “подмыла” этот статус, потому что Путин выглядит более решительным. Си Цзиньпин не может решить вопрос Тайваня, а Путин на этом фоне активно о себе заявляет. Из-за этого, в частности, и сбили беспилотник над Черным морем. Путин захотел снова продемонстрировать лагерю недемократичных стран, что он все еще что-то может, — сказал Саакян.

По словам политолога, Си Цзиньн хочет сейчас показать Путину, что “без Китая Россия ничего не может”.

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— Си Цзиньпин хочет продемонтрировать привязку российско-украинской войны к Тайваню. Поставить Запад на условную растяжку: помогаете Тайваню — мы помогаем России. Соответственно нужно создать пространство возможности помогать России, минимизировав для себя риски, — отметил Олег Саакян.

Кроме этого, Си Цзиньпину нужно договориться с Путиным о том, что делать с “мирным планом”, который Китай предложил Украине.

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— Второе — договориться, где и каким образом Китай будет помогать РФ обходить санкции. Вероятнее всего, они будут выходить в некую альтернативную “серую” экономику недемократических стран, и в рамках нее помогать друг другу. И третье — там будет обсуждаться вопрос помощи Китая России с точки зрения внешней арены и интересов. Китай хочет после этого получить возможность “торговать” Россией. Россия — это актив Китая, — отметил политолог.

Олег Саакян уверен, что Китай точно будет прощупывать, на каком моменте РФ готова пойти на компромиссный сценарий и вывести войска из Украины.

— Этот визит точно не завершится каким-то прорывом. Оружие Китай открыто не будет давать России, скрыто — будет крайне ограничивать ту помощь, которая есть в военной сфере, чтобы за руку не схватили. Но определенные ограниченные варианты помощи Китай рассматривает, потому что Россия очень хотела бы получить эту помощь, — добавил политолог.

Напомним, что уже завтра президент Китая Си Цзиньпин посетит Россию. Его поездка в страну-агрессор запланирована на 20-22 марта.

В китайском МИД заявили, что целью визита является “призыв к миру” и “содействие переговорам”. Это будет первая поездка Си Цзиньпина в РФ с начала полномасштабной войны в Украине.