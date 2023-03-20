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США выделяют новый пакет военной помощи Украине на $350 млн — Блинкен

Юля Захарченко, редактор ленты
США выделяют новый пакет военной помощи Украине на $350 млн — Блинкен
Фото: Генштаб ВСУ

Соединенные Штаты Америки выделяют новый пакет военной помощи Украине на общую сумму $350 млн. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Отмечается, что этот пакет будет включать больше боеприпасов для реактивных артиллерийских систем HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley, ракет HARM, противотанкового оружия и речных лодок.

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Недавно США выделили новый пакет помощи для Украины общим объемом $460 млн.

Тогда объявили о боеприпасах для HIMARS и гаубиц, которые США ранее предоставили Украине, а также больше переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством.

В то же время США выделили $10 млн для поддержания энергетической инфраструктуры Украины в надлежащем состоянии после атак России ракетами и дронами.

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