Март, 15 в 19:03

Дания выделила Украине девятый пакет военной помощи на 1 млрд датских крон (примерно €130 млн).

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Дании.

Пакет помощи включает, среди прочего, патроны для стрелкового оружия, тяжелые пулеметы, противотанковые мины и ракеты для систем противовоздушной обороны.

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Также Дания передает Украине 21 робота для разминирования, 15 генераторов для военных нужд, 15 тыс. комплектов одежды для защиты от дождя, девять мобильных станций ремонта тяжелой техники и шесть ангарных палаток.

— Украине не хватает боеприпасов, поэтому пакет помощи содержит оборудование, которое Украина конкретно запросила. Я горжусь тем, что мы в Дании можем выполнить это желание, — прокомментировал исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Вооруженные силы Дании начали подготовку, чтобы все передать Украине как можно скорее.

Также сегодня стало известно, что Дания создаст фонд в размере 7 млрд датских крон ($1,01 млрд) для военной, гражданской и бизнес-помощи Украине.