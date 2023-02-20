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США выделяют Украине помощь на $460 млн: что вошло в пакет

Юлия Соколова, редактор ленты
Подтверждено
прапор США
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты Америки выделяют новый пакет помощи для Украины общим объемом в $460 млн.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте американского Госдепартамента.

– Сегодня, в соответствии с полномочиями, делегированными президентом Байденом, я санкционирую… поставки американского вооружения и техники для Украины на сумму $450 млн, о чем президент объявил во время своего визита в Украину, – отметил Блинкен.

Он уточнил, что новый пакет включает: больше боеприпасов для реактивных артиллерийских систем HIMARS и гаубиц, которые США ранее предоставили Украине, а также больше переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством.

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Блинкен уточнил, что США дополнительно выделяют $10 млн для “поддержки энергетической инфраструктуры Украины в надлежащем состоянии перед лицом непрерывных атак России ракетами и дронами”.

Тем временем западные СМИ обнародовали детали, что войдет в новый пакет помощи. Журналисты ссылаются на данные Пентагона и Белого дома.

Как сообщила репортер агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс, новый пакет включает: боеприпасы для HIMARS, радары воздушного наблюдения, комплексы Javelin и боевые машины пехоты Bradley, приборы ночного видения, медицинское оборудование, запчасти.

А журналист Голоса Америки Остап Ярыш со ссылкой на заявление Белого дома проинформировал, что в новый пакет вошли:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды 155-мм калибра и минометные снаряды 120-мм калибра;
  • четыре радара воздушного наблюдения;
  • противотанковые комплексы Javelin;
  • около 2 тыс. противотанковых ракет;
  • четыре боевые машины пехоты Bradley;
  • два тактических ремонтных транспортных средства;
  • противопехотные мины Claymore;
  • тактические системы безопасной связи;
  • приборы ночного видения;
  • медицинское оборудование;
  • запасные части к технике и другое оборудование.

Следует отметить, что на официальном сайте Пентагона пока нет объявления о новом пакете военной помощи с перечнем вооружения.

Как известно, во время визита в Киев 20 февраля президент США Джо Байден заявил, что объявит о предоставлении Украине дополнительной помощи почти на $500 млн.

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Источник: Госдепартамент США

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