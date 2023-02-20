Февраль, 20 в 18:39

Соединенные Штаты Америки выделяют новый пакет помощи для Украины общим объемом в $460 млн.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте американского Госдепартамента.

– Сегодня, в соответствии с полномочиями, делегированными президентом Байденом, я санкционирую… поставки американского вооружения и техники для Украины на сумму $450 млн, о чем президент объявил во время своего визита в Украину, – отметил Блинкен.

Он уточнил, что новый пакет включает: больше боеприпасов для реактивных артиллерийских систем HIMARS и гаубиц, которые США ранее предоставили Украине, а также больше переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством.

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Блинкен уточнил, что США дополнительно выделяют $10 млн для “поддержки энергетической инфраструктуры Украины в надлежащем состоянии перед лицом непрерывных атак России ракетами и дронами”.

Тем временем западные СМИ обнародовали детали, что войдет в новый пакет помощи. Журналисты ссылаются на данные Пентагона и Белого дома.

Как сообщила репортер агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс, новый пакет включает: боеприпасы для HIMARS, радары воздушного наблюдения, комплексы Javelin и боевые машины пехоты Bradley, приборы ночного видения, медицинское оборудование, запчасти.

А журналист Голоса Америки Остап Ярыш со ссылкой на заявление Белого дома проинформировал, что в новый пакет вошли:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды 155-мм калибра и минометные снаряды 120-мм калибра;

четыре радара воздушного наблюдения;

противотанковые комплексы Javelin;

около 2 тыс. противотанковых ракет;

четыре боевые машины пехоты Bradley;

два тактических ремонтных транспортных средства;

противопехотные мины Claymore;

тактические системы безопасной связи;

приборы ночного видения;

медицинское оборудование;

запасные части к технике и другое оборудование.

‼️ White House announces a new $460 million weapons package for Ukraine. According to Joe Biden, additional announcements could be expected soon. pic.twitter.com/RbzyftpZLh — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) February 20, 2023

Следует отметить, что на официальном сайте Пентагона пока нет объявления о новом пакете военной помощи с перечнем вооружения.

Как известно, во время визита в Киев 20 февраля президент США Джо Байден заявил, что объявит о предоставлении Украине дополнительной помощи почти на $500 млн.

Источник: Госдепартамент США