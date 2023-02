Соединенные Штаты Америки выделяют новый пакет помощи для Украины общим объемом в $460 млн.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте американского Госдепартамента.

Он уточнил, что новый пакет включает: больше боеприпасов для реактивных артиллерийских систем HIMARS и гаубиц, которые США ранее предоставили Украине, а также больше переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством.

Блинкен уточнил, что США дополнительно выделяют $10 млн для “поддержки энергетической инфраструктуры Украины в надлежащем состоянии перед лицом непрерывных атак России ракетами и дронами”.

Тем временем западные СМИ обнародовали детали, что войдет в новый пакет помощи. Журналисты ссылаются на данные Пентагона и Белого дома.

Как сообщила репортер агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс, новый пакет включает: боеприпасы для HIMARS, радары воздушного наблюдения, комплексы Javelin и боевые машины пехоты Bradley, приборы ночного видения, медицинское оборудование, запчасти.

А журналист Голоса Америки Остап Ярыш со ссылкой на заявление Белого дома проинформировал, что в новый пакет вошли:

