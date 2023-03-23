Словакия передала Украине первые четыре самолета МиГ-29
Словакия передала Украине первые четыре многоцелевых истребителя МиГ-29.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр обороны страны Ярослав Надь.
– Первые четыре истребителя МиГ-29 благополучно переданы Вооруженным силам Украины и уже покинули территорию Словацкой Республики, – подчеркнул он.
Надь уточнил, что транспортировка самолетов происходила при участии украинских пилотов в сотрудничестве с Военно-воздушными силами Словакии.
По словам министра, остальные самолеты Украина получит в течение ближайших недель.
– Это правительство продолжит помогать спасать невинные человеческие жизни…. Мы поступаем правильно, потому что это Россия вторглась в Украину, это Россия находится на территории Украины, и когда она выведет свои войска, война сразу закончится, – отметил Надь.
Как известно, в целом Украина получит от Польши и Словакии 33 самолета МиГ-29. Из них 13 истребителей предоставит именно Словакия.
17 марта Кабинет министров утвердил проект соглашения, необходимого для получения этих самолетов.
Источник: Facebook-страница Ярослава Надя