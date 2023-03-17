Кабмин одобрил соглашение на получение МиГ-29 от Словакии – Шмыгаль
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил проект соглашения, необходимый для получения от Словакии многоцелевых истребителей МиГ-29.
Об этом сообщил в своем Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он напомнил, что правительство Словакии сегодня одобрило отправку Украине 13 истребителей МиГ-29.
– Со своей стороны, во время заседания Кабмина мы утвердили проект соглашения, необходимый для передачи самолетов. Работаем оперативно и слаженно, чтобы наши военные как можно скорее получили новые “крылья”, — подчеркнул Шмыгаль.
Он поблагодарил премьера Словакии Эдуарда Хегера за поддержку Украины и приближение победы нашей страны в войне.
По данным СМИ, 17 марта Словакия одобрила не только предоставление 13 истребителей МиГ-29, но и безвозмездную передачу Украине части зенитно-ракетных комплексов Куб.
Боевые самолеты МиГ-29 нашей стране также передаст Польша. Точное количество в Варшаве не озвучивают, однако известно, что первые четыре истребителя Украина получит уже в ближайшие дни.
Источник: Telegram-канал Дениса Шмыгаля