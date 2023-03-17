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Факты / Україна

Кабмин одобрил соглашение на получение МиГ-29 от Словакии – Шмыгаль

Юлия Соколова, редактор ленты
Кабмин одобрил соглашение на получение МиГ-29 от Словакии – Шмыгаль
Фото: Правительственный портал

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил проект соглашения, необходимый для получения от Словакии многоцелевых истребителей МиГ-29.

Об этом сообщил в своем Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что правительство Словакии сегодня одобрило отправку Украине 13 истребителей МиГ-29.

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– Со своей стороны, во время заседания Кабмина мы утвердили проект соглашения, необходимый для передачи самолетов. Работаем оперативно и слаженно, чтобы наши военные как можно скорее получили новые “крылья”, — подчеркнул Шмыгаль.

Он поблагодарил премьера Словакии Эдуарда Хегера за поддержку Украины и приближение победы нашей страны в войне.

По данным СМИ, 17 марта Словакия одобрила не только предоставление 13 истребителей МиГ-29, но и безвозмездную передачу Украине части зенитно-ракетных комплексов Куб.

Боевые самолеты МиГ-29 нашей стране также передаст Польша. Точное количество в Варшаве не озвучивают, однако известно, что первые четыре истребителя Украина получит уже в ближайшие дни.

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Источник: Telegram-канал Дениса Шмыгаля

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