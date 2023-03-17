Март, 17 в 11:26

17 марта правительство Словакии одобрило отправку Украине 13 истребителей МиГ-29.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

– Обещания нужно выполнять. Когда президент Украины Владимир Зеленский попросил больше оружия, в том числе и истребителей, я сказал, что мы сделаем все возможное, – отметил премьер-министр Словакии.

Эдуард Гегер доволен, что другие страны предпринимают такие же шаги.

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– Это военная помощь, которая поможет Украине защитить себя и всю Европу от России, – подытожил Эдуард Хегер.

Как уточнил Хегер, истребители должны использоваться для защиты, а не для нападения.

По данным местных изданий, 17 марта в Словакии единогласно одобрили и бесплатную передачу Украине части зенитно-ракетных комплексов Куб.

Напомним, что накануне стало известно, что в ближайшие дни Польша передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29.

По словам президента страны Анджея Дуды, решение об этом было принято на самом высоком государственном уровне.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 387-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Eduard Heger