Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия образовали единый боевой авиафлот
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Руководители ВВС Дании, Финляндии, Швеции и Норвегии договорились об использовании единых объединенных сил.
Об этом сообщает издание Aftenposten.
Объединившись четыре скандинавские страны получат около 250 современных боевых самолетов.
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Это на одном уровне с такими европейскими государствами, как Франция и Великобритания.
Совместное использование боевого авиафлота также включает совместную подготовку, логистику и планирование.
По мнению экспертов, Военно-воздушные силы четырех стран обещают сильный сдерживающий эффект против России во всем скандинавском регионе.
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