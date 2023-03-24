Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия образовали единый боевой авиафлот

Март, 24 в 14:33

Руководители ВВС Дании, Финляндии, Швеции и Норвегии договорились об использовании единых объединенных сил.

Об этом сообщает издание Aftenposten.

Объединившись четыре скандинавские страны получат около 250 современных боевых самолетов.

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Это на одном уровне с такими европейскими государствами, как Франция и Великобритания.

Совместное использование боевого авиафлота также включает совместную подготовку, логистику и планирование.

По мнению экспертов, Военно-воздушные силы четырех стран обещают сильный сдерживающий эффект против России во всем скандинавском регионе.

Ранее финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщило, что Украина направила Финляндии официальный запрос о поставках истребителей F/A-18 Hornet.